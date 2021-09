Montiferru a caccia di candidati 

Cercasi candidati sindaci nel Montiferru. A dieci giorni dalla presentazione delle liste per le Comunali, solo Bonarcado è certo di una candidatura ufficiale con Annalisa Mele, consigliere regionale in quota Lega che ha annunciato la sua partecipazione alla gara elettorale del prossimo ottobre.

Per il resto uno solo candidato probabile a Cuglieri, Andrea Loche, e uno quasi sicuro a Scano Montiferru Antonio Flore Motzo. Nessuno a Seneghe.

Disaffezione della popolazione verso la politica, difficoltà a ritagliare prezioso tempo per la cosa pubblica, problemi oggettivi ad amministrare i piccoli comuni oggi: tutti motivi che potrebbero aver indotto i possibili contendenti a gettare la spugna ancora prima di presentare una lista.

Bonarcado

A Bonarcado solo la Mele: «La squadra è pronta con la partecipazione di persone rappresentative di tutto il tessuto sociale», ha dichiarato qualche giorno fa. Il sindaco uscente Franco Pinna, 60 anni, non si ripresenterà: «non ci sono le condizioni per una mia ricandidatura- spiega- terminerò il mandato completando gli adempimenti amministrativi programmati poi tornerò al mio lavoro».

Seneghe

A Seneghe nessuno si presenterà a fare il sindaco. Alcuni mesi fa girava voce di una possibile candidatura dell’ex dipendente comunale Paolo Tola, che aveva ottenuto buoni consensi alle ultime elezioni provinciali. Ma dopo alcune interlocuzioni non è riuscito a formare una lista. Gianni Oggianu sindaco sino a ottobre 2020 non ha alcuna intenzione di tornare a presentarsi, un anno fa aveva rinunciato a ricandidarsi per motivi personali e lavorativi. E dalla minoranza uscente di Antonio Luchesu non è emerso alcun nome candidabile. Il secondo anno del commissario straordinario, Graziella Madau, pare ormai più che scontato.

Scano Montiferro

A Scano Montiferru è quasi certa la ricandidatura di Antonio Flore Motzo, per dare continuità amministrativa e completare i progetti già iniziati durante il precedente quinquennio. La lista conterebbe sulla forza della giunta attuale più qualche nome nuovo. Sul fronte opposto qualche tempo fa il nome caldo era Antioco Manca, ex sindaco tra il 2001 e il 2006. Ma potrebbe essere nuovamente una sfida a due con Valeria Dettori, avvocato, del gruppo della minoranza uscente. Ma dei contendenti di Flore nessuno si è ancora manifestato.

Cuglieri

A Cuglieri dopo il no ufficiale di Gianni Panichi, oggi si sa il nome di un solo probabile candidato alla poltrona di sindaco: l’ex sindaco Andrea Loche che ha amministrato tra il 2011 e il 2016, e ora consigliere di opposizione.

Altri pretendenti non ce n’è al momento, salvo ripensamenti dell’ultima ora, magari di qualcuno residente a Santa Caterina.

C’è tempo però fino all’11 settembre per presentare una propria lista.

