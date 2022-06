Montevecchio, slitta l’apertura 

C’era un barlume di speranza per una rapida riapertura e una ripresa immediata delle attività turistiche, ma le lunghe procedure burocratiche lasciano ancora una volta i cancelli del sito minerario sigillati. L’assessora alla Cultura del Comune di Guspini Francesca Tuveri un mese fa aveva promesso: «Montevecchio riaprirà il 15 giugno». Invece, la manifestazione di interesse è scaduta il 9 giugno e ieri sono iniziati i sopralluoghi di chi ha partecipato, mentre per martedì 21 è fissato il termine di presentazione delle offerte da parte delle eventuali ditte interessate. «Il normale decorso burocratico e i tempi che si devono rispettare hanno provocato questo slittamento – dice l’assessora Tuveri. Il sindaco Giuseppe De Fanti aggiunge: «Abbiamo parlato del 15 giugno genericamente e gli uffici sono al lavoro per espletare le procedure che consentiranno a chi si aggiudicherà il servizio di iniziare il prima possibile».

Le prospettive

La rapida ripresa delle attività turistica passa da molteplici fattori. Esiste la possibilità, per quanto si apprende dal bando, che dopo l’aggiudicazione sia possibile l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto, nelle more di accertamenti formali obbligatori e ricorsi eventuali. «È intenzione dell’amministrazione, una volta ultimate le procedure burocratiche affidate agli uffici, quella di aprire quanto prima e probabilmente non sarà un tempo lunghissimo, in quanto l’affidamento diretto consente, una volta consegnato il servizio, di partire rapidamente», ammette Tuveri. L'affidamento del servizio di fruizione turistica di sei mesi con possibilità di rinnovo per altri sei comprende la gestione dei siti l’ex Mensa impiegati, il Palazzo della Direzione, il Cantiere S. Antonio, Piccalinna, Officine Meccaniche e la Galleria Anglosarda. La ditta che si aggiudicherà il servizio dovrà trovare personale qualificato che dovrà operare nei vari siti, con la problematica attuale della difficoltà di reperimento dello stesso, soprattutto ora che la stagione estiva è avviata. La rapidità della riapertura dipenderà anche dal numero di partecipanti alla procedura (ancora segreto), oltre al dover celermente rimettere in moto tutti i vari siti chiusi da ottobre, o per quanto riguarda la Galleria Anglosarda, dal marzo 2020. In base ai dati degli accessi nel periodo pre Covid, sono attestati a 10mila i visitatori paganti per anno: un numero che tutti sperano di confermare.

Lamentele

Dai banchi dell’opposizione il capogruppo Marcello Pistis spende parole di speranza: «Auspichiamo che la procedura in essere porti alla riapertura delle visite, a pieno regime, nel più breve tempo possibile, ma intanto ogni giorno che passa è una perdita per il territorio, per la comunità e gli operatori economici. Questo si somma a un ritardo generale di sviluppo, cura, e manutenzione di tutti i siti di interesse che il territorio possiede. Non basta l'organizzazione di singoli eventi, serve programmazione». Il ritardo ha scatenato proteste sui social. L’assessora Tuveri replica: «Scelgo di non rispondere per educazione a volgarità e cattiveria, mi riserverò di farlo nelle sedi opportune».