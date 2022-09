Montevecchio, ricordi dalla miniera 

«Quando rientrai dal servizio militare, fui uno dei pochi fortunati a lavorare fuori dalle gallerie, per questo oggi sono ancora qui». Giuseppe Mancosu ha 87 anni e nel giorno in cui riceve il premio come socio più anziano dell’associazione Sa Mena di Guspini il primo pensiero è per chi non c’è più. Questione di altezze tra lo stare giù nei pozzi, con i polmoni che si riempivano della polvere dei minerali o all’aria aperta. A lui è andata bene: «Fui incaricato di lavorare nei servizi generali in varie zone della miniera perché ero un muratore». L’occasione per ascoltare le sue parole è stata offerta domenica mattina dalla 13esima giornata dedicata ai lavoratori della miniera, organizzata dall’associazione Sa Mena nelle officine di Levante della miniera di Montevecchio. Alla presenza delle autorità politiche locali e regionali, monsignor Roberto Carboni ha celebrato la messa in memoria dei caduti e ha benedetto il cippo in loro ricordo. Al vescovo è stata offerta una simbolica “candela a carburo”, utilizzata per illuminare le gallerie nel sottosuolo e un frammento di galena, il prezioso minerale di piombo estratto a Montevecchio. L’associazione conta ora 44 soci tra minatori e simpatizzanti. «I soci purtroppo stanno calando perché tanti ex minatori stanno venendo a mancare», specifica il 75enne presidente Ugo Atzori.

Il più anziano

La carriera di Mancosu iniziò nel 1955 e si concluse nel 1990 con la chiusura della miniera. Prima del servizio militare aveva lavorato sotto terra, ma fortunatamente solo per un anno. Abitava nella parte alta di Montevecchio e ne conosceva ogni angolo. Mancosu ricorda con piacere il fatto che usasse addirittura le gallerie come via per raggiungere le altre zone. A lavoro ci andava a piedi, a differenza di tanti altri costretti a muoversi da tutta la provincia con i mezzi di trasporto.

Le differenze

Mezzi di trasporto che sono stati testimonianza di “classismo”, come ha raccontato Mauro Onidi, figlio dello scomparso minatore Giuseppe. Suo padre, un giorno perse il pullman che l’avrebbe riportato a Guspini, ed ebbe il permesso di usare quello riservato agli impiegati. Nel momento in cui lui ci salì, loro cominciarono a tossire in senso di disappunto, per evidenziarne le differenze di abiti e per l’odore che un lavoratore del sottosuolo si portava addosso. Esisteva una gerarchia prestabilita, insormontabile. «Chiesi a mio padre perché un operaio dovesse sempre dare del lei agli impiegati, e non viceversa», racconta ancora Onidi. «Perché è così», fu la risposta, telegrafica, che ottenne.