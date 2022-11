Montevecchio, la bonifica è più vicina 

Con l’approvazione del progetto di fattibilità da parte della Giunta guspinese (e con un nuovo quadro economico allegato) la messa in sicurezza del bacino di Levante a Montevecchio si fa più vicina. L’intervento servirà a isolare gli sterili in modo che non vengano più rilasciati materiali inquinanti. Ora che sono state concluse le indagini geotecniche aggiuntive, il nuovo piano economico parla di 55 milioni di euro più oneri necessari per la sistemazione dell’intero sito. Fondi non totalmente disponibili, ma che la Regione ha assicurato di trovare. Per il momento si sistemerà solo una parte del bacino di Levante.

L’iter

«Stiamo portando avanti una tipologia di intervento che richiede studi particolari e tempi lunghissimi e che farà scuola», assicura il vicesindaco e assessore all’Ambiente Marcello Serru. Nel 2015 la Regione individuò Guspini come attuatore degli interventi di messa in sicurezza sul bacino di Levante e lo stanziamento iniziale previsto era di 23milioni 500mila euro. Nei tavoli tecnici tra gli enti sono stati predisposti interventi e studi necessari, che si avvalevano di questi fondi. Nel corso della progettazione non era stata inizialmente prevista una caratterizzazione geologica e geotecnica del bacino attraverso uno studio dettagliato della stratigrafia e della consistenza dei materiali, indispensabili per capirne potenziali problemi di stabilità e conclusi nella primavera del 2021. I costi sono lievitati. Per il solo bacino degli sterili l’importo presunto è di 39 milioni 997mila euro di soli lavori. Il progetto si dovrà suddividere in lotti funzionali perché ora sono disponibili solo parte dei 23.500.000 euro residui dello stanziamento del 2015. «Il primo intervento comprenderà quasi sicuramente il rinforzo degli argini mentre il resto degli interventi verrà fatto successivamente», spiega Serru.

La minoranza

L’intervento progettato è ben visto dalla minoranza, che vede attentamente queste opere necessarie e fondamentali per l’ambiente, per la salute pubblica e per porre le basi per creare sviluppo. «A distanza di 7 anni dal primo cronoprogramma e dall’investitura del Comune quale soggetto attuatore, scelta discutibile visti i problemi di organico, prendiamo atto di nuove valutazioni che quasi triplicano l’importo dei lavori e incrementano i costi per la progettazione», comunica il capogruppo Marcello Pistis. La volontà della minoranza è quella di approfondire in Aula e informare i cittadini su una questione importante e complessa: «Chiederemo la convocazione di un Consiglio comunale alla presenza dei tecnici incaricati per spiegare il progetto», conclude Pistis.