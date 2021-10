Monteponi senza freni 

Monteponi 1

Villasimius 0

Monteponi Iglesias (4-4-2) : Toro, Sirigu, Bratzu, Lepore, D. Porcu, Mancusi, Ezeadi, Fenu (31’ st Cuccu), Suella (38’ st Ariu), Ang. Marci, Fanni. In panchina D. Piras I, Biancu, D. Piras II, Piga, Todde, Filippi, Virdis. Allenatore Cuccu. Villasimius (4-4-2) : Arrus, G. Marci, Contu, Pili, Pi. Porcu, Massessi, Frau, Medda, Zinzula, Boi (30’ st Cordary), Sanna. In panchina Pani, Basualdo, Cireddu, Matta, Tesio, Serra, Fernandez, And. Marci. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Rete : 45’ pt D. Porcu.