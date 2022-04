Monteponi, niente festa 

Selargius (4-3-3) : Angioni, Prefumo (36’ st Bandinu), Salis, Murgia, Lai, Pancotto, Testa, Mainas, Tronu (44’ st Cordone), De Vita (22’ st Piras), Porru (18’ st Atzori). In panchina Secchi, Argiolas, Milia, Virdis, Pisano. Allenatore Giordano.

Monteponi Iglesias (4-3-3) : Toro, Sirigu, Bratzu, Lepore, Porcu, Mancusi, Cuccu, Ariu, Fantasia, Fenu (8’ st D. Piras 1983), Fanni. In panchina D. Piras 1982, Biancu, Suella, Todde, Chessa, Filippi, Pocheddu, Doneddu. Allenatore Cuccu.

Monteponi 0

Selargius 0

Arbitro : Succu di Nuoro.

Note : ammoniti Lepore, Murgia, Prefumo, Atzori. Recupero 1’ pt-6’ st. Spettatori 250.

Iglesias. C’era il pubblico delle grandi occasioni ad Iglesias ma la festa per il ritorno in Eccellenza, dopo 16 anni di attesa, è rimandata: la capolista non va oltre lo 0 - 0 con il Selargius (primissimo pareggio dopo 19 vittorie e 2 sconfitte) e vede parzialmente avvicinarsi il Villasimius che, con la manita rifilata al Villamassargia, riduce il distacco a 10 punti.

La partita

Eppure l’avvio della capolista, capace di pressare gli avversari già appena fuori dalla loro area, sembrava promettere una goleada: grazie a varie palle rubate, nei primi 20’ vanno due volte vicini al gol sia Fantasia che Fanni ma il portiere fa buona guardia e si ripete anche al 20’ sul tacco provato da Ariu dopo corner di Fanni. La notizia del Villasimius passato in vantaggio sembra però spegnere l’entusiasmo degli iglesienti che calano d’intensità e permettono al Selargius di farsi minaccioso: al 30’ Mainas mette i brividi a Toro con un potente tiro dalla distanza finito appena a lato.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa Fanni libera il destro ma Angioni para. La replica è di Mainas il cui tiro è murato dalla difesa. La Monteponi non demorde e ci prova ancora con Bratzu e con Fanni ma senza fortuna. L’ultimo sussulto è del Selargius: sugli sviluppi di un’azione insistita Mainas scaglia una gran botta da fuori area sulla quale Toro mette una pezza. Poco male per la capolista che potrebbe festeggiare già nella prossima trasferta ad Orroli.

