Monteponi inarrestabile 

Atletico Cagliari 0

Monteponi 3

Atletico Cagliari (3-5-2) : Piroddi, Nepitella (40’ st Portoghese), Piras (30’ st Usai), Damiano, Littera (6’ st Suella) , F. Porcu, Mereu, Aresu (36’ st Pintor) Sanyang (42’ st Darboe), Tumatis ( 36’ st Spagnoletti), Vacca. In panchina Basso, Curreli, Mattiozzi. Allenatore Trogu.

Monteponi Iglesias (4-4-2) : Toro, Sirigu, Bratzu, Piras (13' st Ezeadi), Todde, Mancusi, Fantasia, Cuccu (33’ st Ariu), Suella (33’ st Fenu), Marci, Fanni. In panchina Biancu, Chessa, Pintus, Filippi, Serra. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Corona di Oristano.

Reti : nel primo tempo al 14’ Marci, al 33’ Fanni, nel secondo tempo aal 45’ Marci.

Note : ammoniti Piroddi, Marci, Fantasia, Suella; spettatori 150; recupero 3’ st.

Al comunale di Mulinu Becciu la capolista Iglesias conferma le proprie ambizioni superando un bell’Atletico Cagliari che niente ha potuto per opporsi a una squadra quadrata e convinta dei propri mezzi.

Partenza sprint

Partono subito forte gli ospiti e al 14’ si procurano un rigore per atterramento in area di Fantasia. Dal dischetto Marci calcia perfettamente spiazzando il portiere Piroddi e portando in vantaggio la sua squadra. Risponde l’Atletico Cagliari al 23’ con Vacca il cui diagonale finisce di poco fuori. Al 29’ punizione di Aresu per Sanyang che di testa non trova la porta. Gli ospiti continuano a macinare gioco e occasioni pericolose. Così, al 33’, arriva il raddoppio con Fanni il quale, servito in area, calcia un tiro a girare sulla destra dell’incolpevole Piroddi.

La ripresa

Il secondo tempo mostra i padroni di casa più caparbi e reattivi alla ricerca della rete che possa riaprire la gara. Ma prima con Vacca e poi con Sanyang non riesce a concretizzare due buone opportunità. L’Iglesias gioca sul velluto e non pensa nemmeno a difendersi. Naturale che trovi anche la terza segnatura allo scadere della partita con un ottima girata di testa di Marci su cross dal fondo di Sirigu. Risultato largo che non ammette discussioni e che avrebbe potuto essere più rotondo.

