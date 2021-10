monteponi implacabile  

Atletico Narcao 0

Monteponi 1

Atletico Narcao (4-3-3) : Di Meglio, Marreddu (35’ st Santus), Melis, Chia (30’ st L. Manca), Cogotti, Garau, Pinna (25’ pt Congiu), D. Manca, Porcu, Porta (25’ st Cadoni), Etzi. In panchina Mei, Serrenti, Ciccu, Medda, Soru. Allenatore Farci.

Monteponi (4-4-2) : Toro, Sirigu, Bratzu, Lepore, Todde, Mancusi, Ezeadi (40’ st Ariu), Fenu (1’st Cuccu), Suella, Marci, Fanni. In panchina Piras, Biancu, Piras, Piga, Doneddu, Filippi, Quaglieri. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : nella ripresa 20’ Suella.

Note : angoli 4 a 3 per la Monteponi; ammoniti Ezeadi, Mancusi, Etzi, Marreddu, Garau, Cuccu; recupero 3’ pt-5’ st.

Narcao. Per consolidare il primato nel derby contro l’Atletico di Narcao alla Monteponi sono servite due imprese: un’invenzione di Suella e il rigore parato da Toro al 90’. La capolista si afferma anche nel Sulcis ma con una faticaccia perché i padroni di casa si sono rivelati davvero accorti e vicinissimi al pareggio.

La gara

È stata avara di emozioni in particolare nel primo tempo quando i padroni di casa sono riusciti a bloccare quasi sul nascere le azioni degli iglesienti. Al 20’ l’Atletico rinuncia per infortunio a Pinna. Al cambio campo inizia a piovere e per la Monteponi l’acqua pare carburante: la capolista alza i ritmi, l’Atletico soffre e al 20’ soccombe per la conclusione dai 16 metri di Suella. Gli ospiti hanno il match point con Todde che di testa sfiora il palo, ma rischiano al 30’ per un contropiede.

Errore fatale

Il Narcao ha il merito di crederci e al 90’ l’occasione è enorme, ma dal dischetto Manca si fa parare il tiro da Toro. «Tre punti sudati – conclude Alessandro Cuccu, Monteponi – onore all’Atletico».

