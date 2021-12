Monteponi, beffa al 90’ 

QUARTU 2000 1

MONTEPONI 0

Quartu 2000 (4-3-3) : Aramu, Cossu, Orrù (3’ pt Ibba), Spissu, Aretino, Mura, Ambu (33’ st Carta), Melis, Mingoia, Cotza, Cacciuto. In panchina Iriarte, Ruggeri, Cappai, Di Laura, Grandulli, Mazzei, Napoli. Allenatore Valdes.

Monteponi (4-3-1-2) : Toro, Sirigu, Bratzu, Lepore (19’ st Fantasia), Porcu, Mancusi, Ezeadi, Ariu, Suella, Fanni, Fenu (36’ st F. Cuccu). In panchina D. Piras, Biancu, Da. Piras, Todde, Filippi, Marci, Doneddu. Allenatore A. Cuccu.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Rete : 45’ st Cacciuto.

Note : ammoniti Ambu, Spissu, Cacciuto, Mancusi. Recupero 2’ pt-4’ st. Angoli 2-5. Spettatori 100.

SESTU. Clamorosa impresa del Quartu 2000 che batte 1 a 0 la capolista Monteponi grazie alla rete firmata da Cacciuto, al 90’. Gli iglesienti hanno dominato sul piano del gioco, colpendo un legno nel primo tempo e fallendo un penalty nella ripresa con Fanni, ma pagano una disattenzione nel finale. Con questo brusco ko si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive per il Monteponi. Gara molto equilibrata nella prima mezz’ora, con il 2000 che aspetta gli avversari per poi ripartire. Gli ospiti ci provano di testa, con Suella e Fanni, al 16’ e al 35’, senza però spaventare Aramu. Al 39’ Bratzu trova in area Mancusi che colpisce il palo. Poco dopo, da calcio d’angolo, sempre gli iglesienti sfiorano il gol su colpo di testa di Ezeadi, spedito sopra la traversa da Aramu. Nella ripresa il Monteponi fatica a penetrare nell’area quartese e prova la soluzione da fuori con Fanni, al 10’, e con Suella, al 15’. Al 25’ il neoentrato Fantasia, dopo essere partito dalla destra, viene atterrato in area. L’arbitro Salis assegna il rigore. Fanni sceglie l’angolo destro ma Aramu è super e respinge in due tempi. Il Monteponi appare disorientato e al 29’ Toro deve impegnarsi per una conclusione velenosa di Mingoia. Al 43’ gli ospiti sprecano un contropiede con Cuccu.

Il gol

La partita sembra avviata sullo 0-0 ma al 45’, a seguito di un’azione confusa in area, Cacciuto trafigge Toro. Per il Monteponi è una doccia fredda.

