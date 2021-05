Mont’e Prama, i terreni verso l’esproprio 

Nel libro sulla storia millenaria della Sardegna c’è ancora una pagina bianca. Ma presto racconterà un nuovo pezzo dell’epopea di Mont’e Prama. «Attorno al sito che conosciamo oggi ci sono i resti di una città enorme. E molto probabilmente anche tanti altri Giganti». Finalmente sarà possibile scoprire se è vero tutto ciò che in questi anni ha ripetuto il geofisico Gaetano Ranieri, che con il suo georadar ha scandagliato più e più volte la collina. Gli archeologi potranno scoprire cosa si nasconde intorno al famoso pezzo di terra in cui sono state scoperte le enormi statue di pietra. Ben dieci ettari non saranno più di proprietà privata ma del Comune di Cabras. Pubblici, di tutti insomma e a disposizione di archeologi e studiosi.

La storia sarà di tutti

Il ministero dei Beni culturali ha detto sì ai tanto attesi espropri che nei prossimi mesi chissà cosa sveleranno di nuovo. Giganti? Nuove tombe? Altri modellini di nuraghe? È solo questione di tempo e burocrazia. La direzione generale del Ministero ha avviato il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, cioè l’atto preliminare agli espropri dei terreni che circondano l’attuale area di scavo. Questa prima fase, obbligatoria secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, renderà possibile la successiva fase di esproprio: notizia ufficiale, comunicata ieri all'amministrazione comunale di Cabras.

Il documento

Per il Comune una decisione attesa da tempo. Da quando gli uffici comunali hanno inviato a Roma tutta la documentazione utile per procedere con l’acquisizione di campi di grano e vigneti. «Si tratta di un primo passo importante perché finalmente, dopo due anni di intenso lavoro, parte il grande progetto di sviluppo del sito archeologico – annuncia il sindaco Andrea Abis -. L’area destinata a essere acquisita è molto vasta, si tratta di una decina di ettari, ed è stata pensata per dare una prospettiva di lunga durata che va ben oltre gli scavi presenti. Il progetto della nostra amministrazione – continua il primo cittadino - è quello di dare la massima importanza all’area, in modo che Mont’e Prama possa diventare da qui a dieci anni un centro di gravità per studi storico-archeologici, per le ricerche delle Università del mondo, per lo sviluppo del turismo culturale in Sardegna. Il tesoro conservato sotto le colline del Sinis è stato rinvenuto solo in parte e tanto c’è ancora da scoprire sulla nostra storia».

Le prossime tappe

Ora i proprietari delle terre avranno sessanta giorni per presentare possibili osservazioni. Solo dopo gli uffici comunali potranno procedere con gli espropri. «Gli agricoltori ovviamente percepiranno del denaro - spiega il primo cittadino -. Per l’acquisizione delle aree le risorse sono nelle casse comunali dal 2018. La Regione aveva stanziato ben mezzo milione di euro». Le terre verranno pagate in base alle dimensioni e alla qualità del terreno. Verrà espropriato anche parte del famoso vigneto coltivato alcuni anni fa.

Gli agricoltori

Giorgio Sechi, 80 primavere alle spalle ma ancora attivo sul suo trattore, è felice di cedere la sua terra, proprio al confine con il sito archeologico: «Ora anche io, come gli altri miei colleghi, sono in attesa di sapere quanto mi offrirà il Comune - racconta - Così potrò comprare un altro terreno e continuare a lavorare. A Mont’e Prama ho circa mezzo ettaro. Per me è un onore e un piacere sapere che il mio tesoro servirà per lo sviluppo del paese». Enrico Lepori, altro agricoltore che ha la terra a 500 metri dal sito archeologico: «È un patrimonio di tutti. Quindi ben vengano gli espropri che per me significa tutela del patrimonio di tutti».

Il futuro

«Sono soddisfatto di questo primo passo – conclude il sindaco Abis -, perché dopo l’acquisizione dei terreni verrà la costituzione di un nuovo importante sito archeologico aperto alle visite, alla ricerca scientifica, alle manifestazioni culturali, dove si potranno realizzare opere di restauro e ricostruzione».

