Mont’e Prama: è scontro acceso Stato-Regione 

Lo scontro tra Ministero e Regione diventa sempre più acceso. Anzi, incandescente. C'è chi dice una cosa e chi un’altra. E intanto la nascita della Fondazione che dovrebbe gestire l’intero patrimonio culturale del Sinis è sempre più lontana.

Le accuse

La Regione ieri ha rotto il silenzio. Dopo che da Roma il presidente Christian Solinas è stato accusato di essere sparito e di non aver mai dato risposte in merito alla nascita della Fondazione composta da Mibact, Regione e Comune di Cabras, il governatore sardo precisa: «Abbiamo promosso la creazione di una Fondazione ma chiediamo che il territorio dei Giganti sia inserito a pieno titolo tra gli artefici della gestione del patrimonio archeologico attraverso le eccellenze culturali che la nostra Isola esprime - ha detto Solinas -. Perché si realizzi un protagonismo deciso è necessario che la Fondazione abbia testa e gambe in Sardegna e che non finisca per essere relegata al ruolo di comparsa». Dichiarazioni che fanno intendere che da Roma ci sia quindi la volontà di dirigere la Fondazione. Atteggiamento che la Regione però non accetta senza ma e senza se.

Nessun silenzio

Solinas poi ribadisce: «Con il Ministero non abbiamo mai interrotto le interlocuzioni, ma non possiamo accettare che su un aspetto così importante come la scoperta dei Giganti ci venga calato dall'alto un nome e imposto un rappresentante che poca dimestichezza ha con la nostra cultura. Dobbiamo prendere coscienza del valore storico-culturale della nostra terra e per farlo non possiamo lasciare ad altri quel ruolo di guida che per troppo tempo ci è stato negato».

La replica

Ma il Ministero non ci sta e interviene nuovamente per ribadire come sono andati i fatti svelando le carte. «Il 19 febbraio il ministro Franceschini e il presidente Solinas trovano un accordo per quanto riguarda la nascita della Fondazione - fanno sapere dagli uffici romani -. Tre giorni dopo la segreteria del ministro invia alla Regione la bozza di statuto. Non si tratta di una pacchetto chiuso - precisano -. La Regione poteva benissimo rispondere chiedendo delle modifiche. Ma da quel momento silenzio totale». Il 9 aprile il Ministro Franceschini sollecita con una email Solinas che però ancora non risponde.

Il capo della Fondazione

Sempre dal Ministero poi precisano che «non esiste nessun disegno colonialista e che il presidente della Fondazione non verrà imposto dall'alto ma sarà sicuramente un sardo e verrà scelto insieme al presidente della Regione, come previsto del resto nella proposta di statuto». E poi ancora: «Massima disponibilità per un percorso condiviso e attento al territorio, come già avevano concordato il ministro e il governatore Solinas».

Il futuro

Intanto a Cabras la notizia degli espropri di tutte le terre attorno al sito archeologico che diventeranno di proprietà del Comune che trasformerà la collina in un parco, fa ben sperare agli operatori. Roberto Carrus, presidente della cooperativa “Penisola del Sinis” che gestisce i siti del Sinis: «Siamo contenti per tutto il territorio. Era giusto che il Comune di Cabras prendesse le redini in mano. Il sito che si trasforma in un museo e altri scavi in nuove zone del Sinis significano opportunità lavorative».

