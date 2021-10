Monte Pino, sciagura prevedibile 

Costruita male, mai collaudata, monitorata in modo insufficiente e, infine, priva di interventi di manutenzione straordinaria, nonostante numerosi segnali facessero presagire il disastro: la Sp 38, la strada della tragedia del 18 novembre 2013, è stata il teatro di una sciagura ampiamente annunciata e prevedibile. Il dato emerge dalla maxi perizia che ieri gli specialisti Massimo Losa, Roberto Razzi e Francesco Faccini, hanno illustrato davanti alla giudice del Tribunale di Tempio, Camilla Tesi. Il processo in corso per il reato di omicidio colposo plurimo, è a carico del dirigente della ex Provincia di Olbia-Tempio, Pasquale Russo, e dei dirigenti e dei tecnici delle Province di Sassari e di Olbia-Tempio, Giuseppe Mela, Francesco Prunas e Graziano Sini (difesi dagli avvocati Angelo Merlini, Giovanni Mela, Mauro Muzzu, Aurora Masu, Donatella Corronciu e Costanzo Foddai). Nel crollo morirono Bruno Fiore, la moglie Sebastiana Brundu e Maria Loriga che viaggiavano da Tempio verso Olbia mentre si abbatteva sull’Isola il ciclone Cleopatra.

La super perizia

I periti hanno impiegato sei mesi per elaborare uno studio accurato sulle cause del disastro, una perizia che non era stata predisposta in nessuna fase precedente del procedimento. Gli specialisti incaricati dalla giudice Camilla Tesi hanno effettuato diversi sopralluoghi sul luogo del disastro e acquisito documenti negli uffici dell’Arpas, del Comune di Telti e di diversi assessorati regionali e della Provincia di Sassari.

Il grande assente

Secondo i consulenti, la Sp 38, nel tratto crollato di Monte Pino, è un’opera progettata e costruita male. È questo il vero grande tema del processo. Le soluzioni tecniche scelte per realizzare una strada su un tracciato con diversi attraversamenti idraulici, si sono rivelate inadeguate ed errate. Insufficiente la portata dei collettori che avrebbero dovuto garantire il deflusso dell’acqua e non idonee le caratteristiche delle strutture in cemento armato alla base della Provinciale. In pratica, dopo cinque di pioggia e il colpo finale del pomeriggio del 13 novembre di otto anni fa, uno smottamento di terra ostruì, secondo i periti, i collettori e il canale a valle della strada, causando il disastro. Il problema, almeno dal punto di vista delle parti civili, è che il costruttore (deceduto da tempo) non siede sul banco degli imputati. Peraltro, i periti escludono che si possa parlare di evento eccezionale e non prevedibile per l’evento del 13 novembre. Ritengono che, in realtà, i precedenti avrebbero dovuto imporre ben altre attività preventive su tutto il tratto interessato dal disastro.