Monte Pino, la Pm chiede 4 condanne 

«Sono i responsabili del disastro, chiedo la condanna dei dirigenti Pasquale Russo e Giuseppe Mela a due anni e otto mesi di reclusione e dei tecnici Francesco Prunas e Graziano Sini a un anno e quattro mesi»: la pm Ilaria Corbelli ha chiuso con questa richiesta la sua requisitoria, nel processo per il crollo della Provinciale 38. Nella ricostruzione della magistrata, il tracollo strutturale della Olbia Tempio (avvenuto il 18 novembre 2013 nel tratto di Monte Pino) è il risultato di gravi errori di progettazione e realizzazione della Provinciale. Ma la presunta mancata manutenzione della strada da parte delle amministrazioni provinciali (prima Sassari e poi Olbia Tempio) ha impedito l’individuazione e la soluzione dei gravi problemi strutturali. Mai come ieri mattina, grazie alla sintesi delle richieste di pm e parti civili, è stata chiara la tesi accusatoria. Se Bruno Fiore, sua moglie Sebastiana Brundu e la consuocera Maria Loriga, sono morti e se Veronica Gelsomino è finita nella voragine della Sp 38, è perché i dirigenti provinciali alla Viabilità Giuseppe Mela e Pasquale Russo e i tecnici Francesco Prunas e Graziano Sini, si sono disinteressati per anni della Olbia Tempio. Almeno questo ritiene la pm.

«Non è stata chiusa»

La Olbia Tempio, secondo Ilaria Corbelli, era una strada che lanciava “segnali”. In aula si è parlato di eventi “sentinella”. Prima di tutto il cedimento di un tratto di carreggiata nel 2001, al quale, secondo la pm, non è seguita alcuna attività di verifica e monitoraggio dell’opera. Se i dirigenti provinciali, se i loro collaboratori avessero controllato le condizioni della canalizzazione in lamiera sotto il livello stradale, si sarebbero accorti dell’urgenza di un intervento e avrebbero, quantomeno, chiuso la Sp 38. Invece, secondo la pm, nessuno per anni si è occupato in modo adeguato della Provinciale. Neanche dopo i trenta giorni di pioggia dell’autunno 2013. E così, si è arrivati al pomeriggio del 18 novembre di otto anni fa. La pm ha chiesto al giudice Camilla Tesi di non prendere in considerazione l’episodio del presunto occultamento dei documenti cercati dalla polizia giudiziaria dopo la tragedia, il dibattimento ha mostrato l’insussistenza di questa ipotesi.

«Strada colabrodo»

I legali delle parti civili sono stati chiarissimi. Per Massimo Delogu, la Olbia Tempio è una strada "colabrodo” abbondonata a se stessa. Fabio Diomedi ha detto: «Veronica Gelsomino è stata travolta dalla negligenza della Provincia». Maurizio e Nicoletta Mani hanno ricordato i doveri ai quali gli imputati sarebbero venuti meno. A gennaio la parola passerà alle difese.