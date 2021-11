Monte Nieddu, incubo frane 

Ordine di evacuazione per l’abitazione in cima al costone roccioso di Monte Nieddu. Il provvedimento è stato firmato ieri sera dal sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, alla luce della frana che si è staccata dopo il diluvio di mercoledì piombando sulla strada a valle. L’immobile di via Deffenu, dove risiedono due famiglie, è stato sgomberato a titolo «puramente precauzionale», ha spiegato il primo cittadino che ieri pomeriggio ha preso parte a un lungo sopralluogo nell’area insieme a un geologo, un ingegnere e ai Vigili del fuoco del comando di Nuoro. Per lunedì è atteso l’intervento del Genio civile.

La preoccupazione

A Monte Nieddu c’è un sorvegliato speciale. È il costone di 80 metri di larghezza da cui si è sbriciolata la roccia franata sulla strada asfaltata. La parete era stata al centro di un sopralluogo già a dicembre 2004, in occasione del temporale killer che aveva ucciso due persone. All’epoca le attenzioni si concentrarono (come ora) sul canale di guardia di Argiola ‘e Preda, sulla cima della parete. La frana di mercoledì è stata un proiettile naturale che ha richiesto l’intervento in tempo zero dei tecnici specializzati. «Il pericolo di crollo esiste ma adesso - ha puntualizzato Seoni - è necessario attendere che il tempo migliori un po’ per valutare tutti insieme quale sia la soluzione d’intervento più adeguata». La Municipale ha istituito anche il divieto di sosta permanente tra i numeri civici 159 e 179 di via Deffenu.

Emergenza diffusa

I nubifragi dei giorni scorsi hanno provocato danni anche in altri centri, montani e marini. L’8 novembre sul litorale di Cardedu, già devastato due anni fa dalle mareggiate di scirocco, è caduta una pioggia copiosa che ha reso instabile il versante tra Perdepera-Bacu ‘e Praidas. Nel tratto di strada di Su Argedu è crollato un masso di 2 metri cubi e dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco di Lanusei e dei carabinieri della compagnia di Jerzu è emersa l’urgenza di adottare un intervento di consolidamento degli elementi naturali instabili. La giunta Pani ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Disagi anche ad Arzana: sono sorvegliate speciali le zone di Turanni, il costone di Monte Idolo che l’estate scorsa è stato attraversato dal fuoco, la strada rurale di Castana che porta a San Giovanni, il lastricato dirimpetto a piazza Roma, il tratto di Mannoi e il tetto dell’ex preventorio dove sono stati registrati nuovi crolli.