Monte Claro, domenica c’è il Lions day 

Gli altri argomenti saranno incentrati su ambiente e cultura, lotta alla povertà e giovani. Ci saranno passeggiate ecologiche guidate, momenti di intrattenimento per bambini e adolescenti, con l’animazione, i giochi e gli incontri tra i giovani con la collaborazione dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna. E poi ancora, laboratori, giochi a quiz con premiazioni, esibizioni itineranti di gruppi folk, iniziative benefiche e dibattiti. Un calendario ricco di appuntamenti, insomma. Tutti in un’unica giornata. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, è organizzato da tutti i Lions Club della Sardegna appartenenti al Distretto 108 L (Lazio, Umbria e, appunto, Sardegna) con il patrocinio, tra gli altri, del Comune. «La finalità di questo evento annuale è fare conoscere all’opinione pubblica le attività e i progetti della nostra organizzazione e gli obiettivi che ci poniamo», ha dichiarato il presidente dei Lions distretto 108 L, Gabriele Asunis, presentando l’iniziativa a Palazzo Civico.

Verrà anche misurata la pressione e fornite informazioni sulla prevenzione del tumore infantile e sulle linee guida nutrizionali. Basterà recarsi nella sala polifunzionale del parco e lasciare il proprio nominativo. Si verrà messi in lista per le visite che saranno effettuate tra le 9 e le 13. Importante anche la presenza dei cani guida per ciechi e di due cani che sono stati appositamente addestrati a individuare con il fiuto la presenza di persone con il diabete. Dunque, la prevenzione sanitaria sarà tra i temi cardini della giornata.

Ci saranno anche screening medici gratuiti al Lions Day che si terrà domenica al parco di Monte Claro dalle 9 alle 18. Chi lo vorrà potrà sottoporsi al controllo della vista (test di Amsler per maculopatia, glaucoma e ambliopia pediatrica), a quello diabetologico (incluso il test per verificare l’eventuale presenza di retinopatia diabetica) e a una visita senologica.

Il programma

Pubblico giovane

«Quest’anno abbiamo voluto orientare la manifestazione più verso un pubblico giovane, perché ci interessa in modo particolare fare sensibilizzazione tra i ragazzi e ampliare la nostra sfera di azione», aggiunge. Roberta Sulis, socia Lions e oculista, ha elencato gli screening medici previsti per la mattinata di domenica, concentrandosi in particolar modo sulle visite oculistiche. Per il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, «è molto bello che i Lions, soprattutto in questo momento, portino avanti iniziative come questa». Tocco auspica anche che l’appuntamento annuale del Lions Day «venga istituzionalizzato. Sono fiducioso del fatto che questo evento avrà poi un seguito progettuale importante». «Ringrazio i Lions che ancora una volta si mettono a disposizione della comunità», ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu.

