Monte Arci, un vulcano di opportunità 

Chi li vede all'opera pensa che siano semplici operai impegnati nella pulizia e cura del territorio. In realtà grazie a loro continuo e prezioso lavoro il monte Arci respira, accoglie in sicurezza chi ama passeggiare lungo i sentieri di montagna e offre ai cittadini la legna presente a costi moderati. Un modo per venire incontro a quanti non possono permettersi grandi cifre per il risaldamento. Loro sono gli “angeli” di Azione Bosco, diversi disoccupati del paese che da tempo hanno iniziato a trasformare il monte in un luogo utile e accogliente. «Del resto monte Arci è di tutti - afferma il primo cittadino di Marrubiu Andrea Santucciu -, ed è un grande patrimonio del presente, del passato e soprattutto del futuro marrubiese».

Un monte di risorse

La pandemia ancora in corso non ha fermato il progetto promosso dal Comune di Marrubiu che da anni continua a sfruttare tutte le risorse del monte. Offrendo anche posti di lavoro a chi era a casa senza una occupazione. Tutto questo è possibile grazie alla Regione che da alcuni anni finanzia importanti risorse per preservare e promuovere quel massiccio vulcanico che ricade anche nel territorio del Terralbese. L'ultimo somma stanziata è di un milione di euro.

“Azione bosco” prevede la cura assidua delle foreste del monte e quindi di tutte le strade percorse dagli amanti delle passeggiate, dai ciclisti e dai cacciatori che con i loro mezzi ora attraversano zone che un tempo erano impraticabili. Ma non solo: il progetto da sempre prevede anche la distribuzione del legnatico alla popolazione a prezzi accessibili. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha affidato tutti questi interventi per rendere fruibile il monte alla cooperativa Sardegna e Natura guidata dal presidente Alfredo Piccolo.

Il Comune

«Azione bosco va avanti ormai dal 2006 - tiene a precisare il sindaco Andrea Santucciu -. È una delle opere di cui siamo più soddisfatti perché consente di sfruttare al meglio la nostra montagna con la consegna ad esempio del legnatico a un prezzo veramente irrisorio. Del resto arriva da terreni ad uso civico - spiega Santucciu -, quindi di tutti. Ma soprattutto ci permette di curare costantemente le strade e quindi la viabilità. È un’opera di valorizzazione del sito boschivo e quindi delle terre comunali». Santucciu chiede alla Regione uno sforzo in più, sempre nell'ottica di fare meglio: «Per i prossimi anni chiediamo un finanziamento di due milioni di euro. Sarà un modo per curare ancora di più questo prezioso tesoro che stiamo tentando di far crescere anche al livello turistico. Far vivere la montagna è da sempre uno dei nostri obiettivi».

Le strutture

Da pochissimo il Comune è riuscito a dare in concessione anche la pizzeria e l'ostello presenti nella località campestre di Zuradili, ai piedi del monte Arci. «Vogliamo far ripartire alla grande questa zona - spiega ancora il primo cittadino -. E sarà possibile anche grazie alla presenza di queste attività ricettive importanti per l'accoglienza dei turisti che raggiungeranno il nostro territorio. A breve anche il bando per la concessione del chiosco».

