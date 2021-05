Montagne russe? No, dossi dissuasori 

Alcuni video finiti su Facebook e visti da oltre 30 mila persone, mostrano auto in procinto di “decollare”. «La sicurezza dei pedoni è al primo posto - racconta Stefano Matta, operaio 39enne di Is Urigus - ma con dossi così alti gli automobilisti ci rimettono macchina e cervicale».

Alto rischio

Sono le immediate conseguenze che si subiscono nel caso in cui si affrontino, procedendo a velocità di poco superiore ai 10 chilometri all’ora, i nuovi rallentatori in bitume che il Comune (per 30 mila euro) ha realizzato nella frazione di Is Gannaus. Rientrano nel progetto di “traffic calming” varato un anno fa già in via Satta, centro urbano. Ma se nell’importante arteria cittadina i dossi paiono addolciti perché occupano maggiore spazio nell’ambito degli incroci in cui sorgono (si affrontano senza problemi a 25-30 chilometri orari) quelli di Is Gannaus sono diventati i dossi della discordia. E le minacce di risarcimento danni contro il Comune iniziano a serpeggiare. C’è già chi si è rivolto agli uffici appositi. I conducenti incappati in questa sorta di montagne russe contestano non l’utilità dell’opera (quella strada era diventata una pista da Formula 1) ma le caratteristiche: essendo pari al marciapiede per favorire l’attraversamento delle persone disabili, i rialzi sono poco più di 14 centimetri e più corti rispetto a quelli di via Satta. E nei giorni dei lavori in corso, la presenza di più segnali (quelli stradali e quelli da cantiere) ha disorientato gli automobilisti.

I danni

In molti sono incappati nelle insidie dei dossi sfascia auto. Come Emanuele Cani, segretario regionale del Pd: «Leggeri danni all’auto - ammette - condivido l’importanza delle strutture per mettere in sicurezza la circolazione, ma viste le dimensioni francamente mi preoccupa il transito di ambulanze o motociclette». Stesse riflessioni di Sergio Porcedda, Is Urigus, frazione di San Giovanni prossima a Is Gannaus: «Quando sono passato la prima volta durante i lavori ho notato segnali contraddittori. Inoltre i dossi non erano ancora ben visibili perché non ancora tinteggiati, non erano stati smussati e mi son trovato davanti a un muro di bitume: per come è fatta, l’opera è anomala». I dossi non nascono a caso ma, ricorda Sara Pau, direttivo del Comitato di Quartiere, «da una richiesta della frazione di abbattere le barriere architettoniche e ripristinare condizioni di traffico sicure: in quei tratti sono accaduti molti incidenti». Le lamentele sono giunte in Comune: «Il lavoro è stato chiuso con un certificato di regolare esecuzione - anticipa il vice sindaco Gian Luca Lai - se c’è però qualcosa da migliorare, lo si valuta per portarlo a realizzazione». In primis, «l’eventualità di addolcire le pendenze e poi la sostituzione del cartello di 50 all’ora».

