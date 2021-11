Montagna, serve la legge regionale 

«Alla Regione chiedo che faccia la sua parte, serve unità d’intenti per realizzare una legge che non è mai stata fatta», esordisce il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. «Dobbiamo avere la nostra “legge sulla montagna”, il governatore Solinas può essere quel soggetto aggregante per un obiettivo atteso da tutti i sardi». Si sono dati appuntamento a Nuoro, ieri sera. I sindaci delle zone interne vogliono reagire allo spopolamento e puntano il dito su Cagliari. «Chiedo che venga istituito in Regione un tavolo tecnico permanente sulle aree montane», afferma il presidente di Confindustria della Sardegna centrale, Giovanni Bitti: «La prossima manovra finanziaria del Governo prevede un fondo per la montagna di 100 milioni di euro per il 2022, 200 per il 2023: una grande opportunità per il rilancio di queste zone».

Montagne di risorse

I primi cittadini hanno una voglia matta di reagire. Soprattutto, non hanno alcuna intenzione di subire passivamente il declino delle zone interne dell’Isola. Così, guardano con trepidazione alle ingenti opportunità legate al Pnrr e alla strategia nazionale.

E nel mirino finisce la nuova legge sulla montagna, al centro di un partecipato convegno organizzato da Confindustria nella sede di piazza Veneto. «Come primo aspetto dobbiamo partire da una considerazione: i paesi montani non sono un peso», dichiara la riconfermata sindaca di Fonni, l’imprenditrice Daniela Falconi. «Anzi», aggiunge, «sono una grande risorsa per tutta la Sardegna. Spesso ci considerano solo una meta turistica, ma non è così. Siamo uno scrigno di risorse naturali, ambientali, energetiche. Quindi, la legge che andrà in Parlamento è una cornice, noi però dovremo essere capaci di disegnare un quadro ricco di contenuti per la valorizzazione dei nostri territori».

Cambio di passo