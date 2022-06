Monta la rabbia dell’Alta Gallura 

La pax gallurese è finita, fuori e dentro il palazzo di Giustizia. L’idea, sempre più concreta, di uno spostamento del Tribunale a Olbia sta mandando in frantumi gli accordi che garantivano fragili equilibri territoriali. Dentro l’avvocatura gallurese, ma soprattutto sul piano politico. Dopo l’incontro romano (magistrati e avvocati convocati dal capo di gabinetto della ministra della Giustizia Marta Cartabia) è saltato il tappo. Gli avvocati dell’Alta Gallura ieri hanno iniziato una dura contestazione del presidente dell’Ordine, Carlo Selis, accusato di essersi schierato apertamente per l’istituzione del polo giudiziario di Olbia.

Alta Gallura in rivolta

Ma c’è di peggio, perché il sindaco di Tempio, Gianni Addis dissotterra l’ascia di guerra, insieme ai primi cittadini degli 11 comuni dell’Alta Gallura (più i centri dell’Anglona, Erula e Perfugas). Dice Gianni Addis: «Ora vogliamo capire che cosa scelgono di fare gli amministratori comunali di Olbia, è necessaria una messa a punto. Perché Tempio e gli altri comuni dell’Unione Alta Gallura, sono stati a fianco a Olbia in diverse importanti vertenze, a partire da quella sull’Autorità portuale. Ma noi sosteniamo Olbia dentro un ragionamento territoriale, che non può ammettere la desertificazione dell’Alta Gallura». Per lunedì Addis ha convocato un Consiglio comunale straordinario aperto a tutti i sindaci, ad avvocati e magistrati.

«Non ci rappresenta»

Gli avvocati di Tempio contestano apertamente il loro presidente, Carlo Selis. Da ieri si parla con insistenza di dimissioni dagli organismi dell’Ordine. L’avvocata Marina Tamponi è una componente del Consiglio dell’Ordine, ma anche consigliera comunale del centrosinistra (gruppo di minoranza), dice: «Certo che gli avvocati di Tempio non si sentono rappresentati. Il presidente dell’Ordine ha preso una precisa posizione, senza neanche portare l’argomento del Tribunale nei nostri organismi, per un confronto. La geografia giudiziaria è un tema squisitamente politico, se lo si affronta, bisogna sentire tutti». Stessa linea del collega Mario Baltolu, che aggiunge: «C’era un accordo preciso tra di noi: il tema della geografia giudiziaria, che è divisivo per l'avvocatura gallurese, non doveva vedere prese di posizione. Così non è stato, le conseguenze sono inevitabili».