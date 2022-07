Monsignor Baturi è il nuovo segretario dei vescovi italiani 

Non è stato un fulmine a ciel sereno. Quando, con un filo di emozione, l’arcivescovo di Cagliari ha dato lettura della nomina pontificia, l’applauso che ne è seguito, nell’Aula Magna del Seminario, sapeva di gioia sincera ma, insieme, di una velata trepidazione.

Giuseppe Baturi è il nuovo Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, «mantenendo», sono le parole di Papa Francesco, «anche il ministero di arcivescovo di questa “amata” Chiesa di Cagliari». Anche se il timore, non lo nasconde lo stesso neo eletto, resta quello di una impegnativa sintesi fra il servizio alla Chiesa italiana e a quella locale.«Più preoccupato che contento di questa nomina», dice a caldo monsignor Baturi. «Contento per la fiducia e le manifestazioni di simpatia ricevute, ma non mi nascondo anche tutte le difficoltà. L’incarico prevede l’obiettivo di coniugare i due impegni: servire la Chiesa italiana, motivo di ringraziamento al Papa per la fiducia mostrata, e - d’altro canto – anche la Chiesa di Cagliari, che merita ogni sforzo e dedizione. Troveremo un modo per assicurare vicinanza e presenza qui in terra sarda e funzionalità nel ruolo di segretario. Non sarà facile ma mi affido alla “nostra” Signora di Bonaria».

La Cei

«Accogliamo questa nomina con gioia, fiducia e gratitudine al Santo Padre», commenta il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi. «Mi piace leggere questa nomina come un ulteriore segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino delle nostre Chiese. A monsignor Baturi il nostro grazie per lo spirito di servizio con cui ha accolto questo incarico». Gratitudine e gioia sono state espresse, a nome di tutti i vescovi della Sardegna, anche dal presidente della Conferenza Episcopale sarda, monsignor Antonello Mura. «Sono certo», scrive in una nota, «che le doti umane ed episcopali di monsignor Baturi, unite alla sua riconosciuta e apprezzata esperienza nella Cei, aiuteranno il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa italiana.

Il neo cardinale