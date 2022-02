Monossido, gravi padre e figlio 

Svenuti, l’uno accanto all’altro, sul divano davanti alla stufa a legna che aveva saturato l’aria di monossido di carbonio. Pietro Uccheddu, 72 anni, e suo figlio Matteo, 41, sono stati trovati così nella casa di famiglia lungo via Is Pillonis all’uscita da Sant’Anna Arresi. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza a Cagliari: il padre, in condizioni più gravi, ha raggiunto l’ospedale Brotzu con l’elisoccorso, mentre il figlio è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato da un’ambulanza. Per tutti e due è stato disposto il trattamento nella camera iperbarica dell’ospedale Marino.

I soccorsi

A dare l’allarme ieri intorno all’ora di pranzo è stata Manuela, la figlia maggiore di Pietro Uccheddu, che dopo aver bussato più volte senza avere risposta ha deciso di entrare. Vedendo il padre e il fratello minore accasciati sul divano, la donna ha capito che qualcosa non andava e ha chiesto aiuto al 118. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza dell’Avos di Sant’Anna Arresi, la guardia medica, i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri di Tratalias.

Sono serviti pochi istanti per intuire che la causa di tutto doveva essere la stufa a legna usata per scaldare l’ampio salone. Immediati sono scattati i soccorsi: l’elicottero è atterrato in un’area poco distante dalla casa della famiglia Uccheddu e subito è stato caricato a bordo il 72enne. Nel frattempo il personale medico ha prestato le prime cure al figlio che con l’ambulanza è stato trasportato al Policlinico. Sul posto sono rimasti i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare le cause dell’accaduto.

Intorno alla villetta al civico 72 di via Is Pillonis, intanto, si è radunata una piccola folla di vicini, parenti e curiosi che hanno osservato da lontano le operazioni di soccorso e guardato l’elicottero volare via in direzione di Cagliari.