Monopattini, via libera in primavera 

Le tre ditte - tutte del Nord Italia - sono state scelte dopo un’attenta selezione fra le undici che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse bandita dal Comune: la Bit mobility, con sede legale a Bussolengo, la Bird riders Italy - a Torino - e la EmTransit di Milano. Tutte con un’offerta ritenuta vantaggiosa dall’amministrazione comunale. «Ora verranno fatte le ulteriori verifiche dei requisiti dichiarati», sottolinea l’assessora, «poi incontreremo i responsabili di ciascuna società per firmare il contratto e definire insieme modalità e gestione del servizio». Ultimi passaggi che richiederanno qualche mese di tempo. «Al massimo in primavera contiamo di partire», assicura l’esponente della Giunta comunale.

Ciascuna con una flotta di 80 monopattini destinati al noleggio in sharing. «Un servizio che vogliamo sperimentare per due anni», commenta l’assessora alla Viabilità Barbara Manca, «con l’obiettivo di trasformare Quartu in una città moderna, attenta alle problematiche ambientali e alla riduzione del traffico veicolare».

I primi monopattini elettrici compariranno nelle strade della città il prossimo anno, probabilmente in primavera. Stavolta seguendo le regole dettate dal Comune e con aree per la sosta da definire in accordo con le tre ditte appena scelte dall’amministrazione di via Porcu attraverso la manifestazione d’interesse partita alcuni mesi fa.

Tre operatori

Stop alla giungla

Sì quindi ai monopattini a noleggio in città, dopo la parentesi selvaggia durante la scorsa estate, quando sono comparsi i primi mini mezzi elettrici abusivi posizionati in diverse strade cittadine, da via Brigata Sassari al Poetto, passando per viale Colombo. Una situazione di caos e disordine stoppata pochi giorni dopo dalla Polizia locale con tanto di sanzioni e richiesta di ritiro immediato.

Le regole per il noleggio in sharing sono le stesse decise dalla Giunta alcuni mesi fa. A partire dalla flotta che «dovrà essere costituita da 240 monopattini in tutto, incrementabili in eventuali fasi successive sino a 300». Modalità precise anche per il noleggio: «I monopattini dovranno essere disponibili all’utilizzo secondo lo schema a flusso libero, con la possibilità quindi di rilasciarli in un punto diverso da quello del prelievo». Nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu veniva definita anche la mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini.

La mappa dei divieti

Cinque in tutto: viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, mentre potranno sfrecciare - senza creare disagi a pedoni e bici - nella pista ciclabile del lungomare Poetto. Stop ai monopattini anche in viale Europa, in via Fiume - nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci - e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in via Marconi, fra via Fermi e il confine con Quartucciu. Limitazioni anche per quanto riguarda la sosta: «Nella zona a particolare rilevanza urbanistica potranno stazionare esclusivamente negli stalli per motorini, biciclette, e in altre aree individuate dal Comune e delimitate con apposita segnaletica».

