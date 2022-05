Monopattini, tutti a scuola guida 

Un’iniziativa messa in campo da una delle ditte che gestisce il servizio di monopattini in sharing, Bit Mobility, che ha proposto le lezioni nell’offerta tecnica, sposata da subito dal Comune e dai tre istituti scolastici cittadini: i licei Motzo e Brotzu, e l’istituto tecnico Levi. «Necessario puntare sull’educazione stradale», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «perché la prudenza e la conoscenza delle norme risulta fondamentale per evitare rischi e pericoli in città».

Giovani studenti quartesi a lezione di monopattino. Corsi di teoria - con un focus su regole e divieti da rispettare - e un test drive finale nel cortile di scuola.

Un’iniziativa messa in campo da una delle ditte che gestisce il servizio di monopattini in sharing, Bit Mobility, che ha proposto le lezioni nell’offerta tecnica, sposata da subito dal Comune e dai tre istituti scolastici cittadini: i licei Motzo e Brotzu, e l’istituto tecnico Levi. «Necessario puntare sull’educazione stradale», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «perché la prudenza e la conoscenza delle norme risulta fondamentale per evitare rischi e pericoli in città».

Le lezioni

Si parte martedì prossimo, 24 maggio, con il primo appuntamento nel liceo artistico di via Monsignor Angioni - il “Brotzu” - dalle 9 alle 11,30. Prima ora dedicata alla formazione teorica - con referenti della società e Polizia locale - nell’altra ora e mezzo sono previste le prove pratiche a bordo dei monopattini elettrici all’interno del cortile della scuola. Due giorni dopo tappa all’istituto tecnico Primo Levi di Pitz’e Serra, dalle 10 alle 12,30, con due classi e quaranta studenti coinvolti. Il 31 maggio spazio a lezioni e dimostrazioni di guida su monopattino nel liceo “Motzo”, sempre dalle 10 a mezzogiorno e mezza, e con lo stesso numero di studenti a lezione. «Tre appuntamenti che ci permetteranno di informare tanti nostri giovani, renderli consapevoli e formarli adeguatamente», sottolinea l’assessora Manca. «Sarà importante anche il contributo dei nostri agenti della Polizia locale, che saranno presenti durante le lezioni».

Lotta alle infrazioni

In poco meno di un mese di sperimentazione - in attesa di un report completo da parte delle tre ditte che gestiscono i 240 monopattini in città - le richieste di noleggio sono diverse, con qualche parcheggio selvaggio e alcune infrazioni. E la necessità di rendere tutti - le nuove generazioni in primis - più consapevoli e prudenti. Soprattutto ora che il monopattino elettrico è di fatto il mezzo più in voga tra i giovani. «Rivolgersi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado significa puntare dritti sui principali utilizzatori di questo nuovo mezzo di trasporto», ribadisce l’esponente della Giunta Milia. «Il monopattino elettrico è uno strumento di mobilità ecologica e sostenibile, utile soprattutto per i piccoli spostamenti in ambito urbano, e la prudenza resta d’obbligo per tutti. Ma in considerazione del fatto che il target di utenti di questo mezzo innovativo potrebbe non conoscere ancora le norme del Codice della strada, questo momento di focus risulta particolarmente utile».

Strade vietate

Lezioni, prove di guida, e un approfondimento su regole e divieti. A partire dalle strade quartesi dove non si potrà transitare in monopattino: in primis viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, viale Europa - l’ex 554 - in via Fiume - nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci - e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in viale Marconi, nel percorso compreso fra via Fermi e il confine con Quartucciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata