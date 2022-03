Monopattini, torna il problema sicurezza 

Restano gravi le condizioni del 49enne filippino caduto dal suo monopattino in via San Michele. Un incidente autonomo dovuto al maltempo, come emerso dagli accertamenti della Polizia locale. L’uomo è sempre ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu: la prognosi è riservata perché preoccupa il brutto trauma cranico riportato nella caduta. In questo inizio di 2022 si tratta del primo incidente, con intervento della Municipale, che ha visto coinvolto un monopattino. E non risultano sanzioni in questi primi due mesi e mezzo dell’anno. Perché i mezzi elettrici in giro non sono molti. Ma la situazione cambierà a breve con l’attivazione del servizio in sharing perché potrebbero essere mille i monopattini che invaderanno la città. Con tutti i rischi, soprattutto nel lungo periodo della bella stagione, che questo comporterà.

La pioggia

Quanto accaduto sabato sera a San Michele dunque sarebbe dovuto alla pioggia caduta abbondante anche in città. Il 49enne, diretto verso viale Sant’Avendrace, ha perso il controllo del monopattino e cadendo ha battuto violentemente il capo sull’asfalto, come riferito da un testimone. Immediata la corsa in ospedale su un’ambulanza del 118 con assegnato un codice rosso. La gravità delle condizioni dell’uomo di nazionalità filippina è stata poi confermata dai medici del Brotzu: nella caduta ha riportato una emorragia alla testa e la situazione è critica.

I numeri

Se nel 2021 le infrazioni contestate dalla Municipale per violazioni legate all’utilizzo dei monopattini sono state 47, in questi primi mesi del 2022 non ci sono state sanzioni e nemmeno incidenti di una certa rilevanza (quello di sabato è stato il primo). Nelle strade della città sono rimasti solo i mezzi elettrici dei privati, un numero inferiore rispetto al passato proprio perché sono spariti quelli a noleggio in attesa della conclusione dell’iter del bando per il nuovo servizio.