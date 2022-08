Monopattini, parcheggio vietato in centro  

Monopattini-mania e polemiche ad Alghero, città dove le due ruote sono raddoppiate in pochi mesi. Oggi se ne contano 400 a disposizione per il noleggio, «ma le società di sharing riferiscono che sarebbe necessario quintuplicare il numero per soddisfare le richieste», svela l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras che, insieme alla giunta, ha varato delle nuove regole per l’utilizzo dei mezzi elettrici. A fine corsa, infatti, spesso i monopattini vengono abbandonati dove capita: in mezzo alle vie strette del quartiere antico, davanti all’ingresso di negozi e bar, rovesciati per terra a creare intralcio ai passanti. Residenti e commercianti hanno più volte segnalato le criticità. «È vero – ammette l’assessore Piras – il problema è sempre la maleducazione di alcuni. Ci sono delle norme precise del Codice della Strada da rispettare e il Comune ha aggiunto anche delle regole proprie, dividendo la città in tre zone».

Le novità

Il servizio, dunque, avviato in via sperimentale continuerà fino al 30 settembre ma con ulteriori interventi correttivi. Nel centro storico, zona rossa, si prevede il divieto assoluto di parcheggio e un transito a una velocità massima di 6 chilometri orari. Nella zona gialla, dal lungomare Barcellona al Balaguer, invece, l’obbligo di parcheggiare i monopattini nelle sole aree destinate allo scopo, circa una trentina di stalli. Nella zona bianca, infine, cioè in periferia, si può lasciare il monopattino liberamente. La giunta ha deciso di regolamentare anche il servizio di rimozione forzata a contrasto degli episodi di abbandono indiscriminato. «Il servizio di noleggio, dopo un avvio e un assestamento fisiologico, aveva bisogno di correttivi per perfezionare gli aspetti positivi e di altrettante misure per porre rimedio agli aspetti critici – prosegue l’assessore Emiliano Piras – e così abbiamo voluto attuare un intervento omogeneo per accentuare le regole da rispettare».

I commercianti

Venti centesimi al minuto per andare al mare, al lavoro, a fare una passeggiata, sfrecciando sulla pista ciclabile o per la strada. La App è semplice e intuitiva. «Una volta terminata la corsa occorre fotografare il mezzo per ottenere la spunta verde, quindi l’approvazione in merito al corretto parcheggio. In caso contrario il sistema continuerà a prelevare denaro», avverte l’assessore. Soddisfatti i commercianti: «Speriamo che tutti rispettino le nuove regole – commenta Enrico Daga vice presidente di Confesercenti – perché i monopattini, se utilizzati come si deve, sono un’ottima soluzione. Ogni mezzo elettrico significa una macchina in meno in circolazione».