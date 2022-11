Monopattini, noleggio fermo al palo 

Gli operatori che si sono aggiudicati la gara in via provvisoria lo scorso giugno avevano già lanciato l’allarme all’inizio dell’estate. «Speriamo che il servizio parta subito, non vorremmo perdere la stagione, quando il noleggio medio giornaliero, anche grazie alla presenza dei turisti, raggiunge le oltre mille unità». Quella preoccupazione è diventata una certezza, il servizio in sharing dei monopattini infatti è ancora fermo al palo: la gara con cui il Comune ha aggiudicato a fine giugno il servizio a quattro società è bloccata in una pastoia burocratica. Un ricorso al Tar, presentato da un’azienda (la prima delle escluse), ha ritardato l’avvio del servizio. «I giudici amministrativi hanno rinviato la decisione a marzo del 2023», il 13, spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «In assenza di sospensiva, adesso gli uffici stanno valutando le modalità di far partire comunque il servizio con il logo del Comune», in via provvisoria, «che potrebbe decollare entro le prossime due-tre settimane», aggiunge. Risultato: dopo un anno, da quando cioè all’inizio dell’ottobre dello scorso anno il Comune li ha messi al bando perché tutti “abusivi”, i piccoli mezzi di mobilità elettrica, considerati sempre più strategici in chiave di mobilità sostenibile, restano ancora fermi ai box.

Il percorso

A innescare il ricorso ai giudici amministrativi da parte della società quinta classificata (ricorso presentato contro tre delle prime quattro società vincitrici e il Comune) è stata la richiesta dell’amministrazione di utilizzare lo strumento del “soccorso istruttorio”, vale dire la possibilità prevista dalla legge sugli appalti per ogni amministrazione di richiedere documenti integrativi al bando anche quando la gara è già chiusa. Documenti semplici, che non riguardano l’offerta tecnica, e quindi non in grado di “condizione” l’esito della gara stessa. Una necessità che l’amministrazione ha avvertito dopo che otto operatori su dieci, tra quelli che avevano preso parte alla gara, non avevano allegato tutta la documentazione per un problema legato al form della domanda. Burocrazia, quindi. Abbastanza, comunque, per sottopporre il quesito ai giudici amministrativi che il 13 marzo del prossimo anno saranno chiamati a giudicare legittima o meno quella procedura.

Scenari

Nel frattempo, in assenza di una sospensiva, il Comune ha la possibilità di far partire il servizio: nel senso che utilizzando la graduatoria provvisoria stilata lo scorso 24 giugno, può decidere di rimettere i monopattini in strada con il proprio logo. Salvo poi ridiscutere quell’assegnazione nel caso in cui la decisione del Tar dovesse modificarne l’esito. Su questa ipotesi stanno lavorando gli uffici, nelle prossime settimane la decisione, in un senso o in un altro, sarà ufficializzata.