Monopattini, no alle fughe in avanti 

I primi monopattini elettrici sono comparsi nelle strade quartesi alcuni giorni fa, prima ancora del via alla manifestazione d’interesse per lo sharing mobility annunciata dal Comune. Un’anticipazione che fa storcere il naso all’amministrazione di via Porcu. «Per primi crediamo nella micromobilità elettrica in sharing, così però si rischia di vanificare il servizio che a breve contiamo di sperimentare anche in città, e di compromettere la futura collaborazione con il Comune», commenta l’assessora alla Viabilità Barbara Manca.

Dubbi normativi

Al momento non c’è nessun provvedimento a carico dell’operatore che da giorni ha distribuito i monopattini in diverse zone del territorio comunale: da via Brigata Sassari a viale Colombo, sino a viale Poetto e via San Benedetto. Tutto è al vaglio degli uffici della Polizia locale, l’unica cosa certa è che non è stato seguito l’iter previsto per legge e ribadito nelle linee guida messe nero su bianco nella delibera per la manifestazione d’interesse che prevono che «i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione, anche l’obbligo di copertura assicurativa, le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati, e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

L’assessora

Intanto la comparsa dei primi mini mezzi elettrici - posizionati senza seguire l’iter avviato dalla Giunta comunale - crea non poche perplessità. «I monopattini condivisi sono un importante strumento di supporto alla mobilità cittadina», ribadisce l’esponente dell’esecutivo, «per questo abbiamo individuato le modalità per l’attivazione di un percorso preciso attraverso una manifestazione d’interesse, così come prevede la normativa di riferimento. È ovvio che chi si sta discostando da tutto questo con iniziative un po’ troppo anticipatorie, corre il rischio di compromettere una futura collaborazione con l’amministrazione».

Le regole

Le prime regole sono contenute nelle linee guida approvate dal Giunta poco più di una settimana fa. Ok alla circolazione lungo le piste ciclabili e nei percorsi consentiti al passaggio delle biciclette, divieto invece in 5 strade: viale Golfo di Quartu, viale Europa, via Fiume, via Leonardo Da Vinci e via Marconi. Mentre la sosta è consentita solo negli stalli per motorini e biciclette, e in altre aree individuate dal Comune. Il resto della regolamentazione di utilizzo verrà definita nel dettaglio con gli operatori che - dopo la manifestazione d’interesse - saranno autorizzati dal Comune per gestire il servizio di monopattini condivisi. «Con loro, e insieme ala Polizia locale, completeremo la parte esecutiva del piano di sharing mobility», conclude l’assessora, «con l’obiettivo di offrire un servizio in più nella mobilità cittadina, ma con regole precise: senza creare disordine, pericoli, e tantomeno andare in contrasto con il resto della viabilità».

