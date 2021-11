Monopattini, l’ora delle nuove regole 

A Cagliari saranno mille, a Sassari e Quartu (seconda e terza città per popolazione nell’Isola) di meno. Le “manifestazioni d’interesse” presentate dagli imprenditori per il servizio di noleggio (in “sharing”, come per le auto e le biciclette) dei monopattini elettrici sono ancora ferme in attesa delle decisioni nazionali: il decreto Infrastrutture è in questi giorni all’esame della commissione Trasporti della Camera. Quelle misure, peraltro, già si sanno e contengono una “stretta”: stop ai monopattini lasciati sui marciapiedi, velocità massima ridotta dai 25 ai 20 chilometri orari, confisca (assai più di un semplice sequestro, quindi) per i mezzi “truccati” e casco obbligatorio per i minorenni. Arrivano anche le luci di posizione e il giubbetto catarifrangente o bretelle retroriflettenti quando il sole è tramontato. E sempre per quanto riguarda i marciapiedi, e quindi la sicurezza dei pedoni, i monopattini elettrici saranno banditi. Le mani devono restare sempre sul manubrio, dunque ci sarà l’obbligo degli indicatori di direzione luminosi, oltre che della luce di stop. Il monopattino dovrà avere i freni su entrambe le ruote. Il Governo dovrà studiare l’introduzione della polizza assicurativa per i mezzi privati, mentre per quelli in sharing sarà obbligatoria. E quando lasceremo il monopattino in giro al termine del noleggio, dovremo fotografarlo e trasmettere la foto al noleggiatore per dimostrare che l’avremo parcheggiato correttamente.

Le regole di Cagliari

Fin qui, le norme nazionali che modificheranno il Codice della strada. L’attesa rallenta un po’ - ma solo un po’ - l’affidamento del servizio di monopattini elettrici “condivisi” (questo significa, “sharing”) nelle principali città sarde. «All’inizio di novembre il Comune di Cagliari renderà operativa la manifestazione d’interesse», conferma l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, «e poi si parte dopo lo stop delle settimane scorse. Abbiamo previsto non più di quattro gestori del servizio per mille monopattini, quindi 250 ciascuno, senza prevedere riduzioni nelle stagioni non turistiche». Come sarà la richiesta, si vedrà sulla base dei dati. A Cagliari il centro storico non sarà “off limits” per questo sistema di mobilità alternativa, «ma non si potrà parcheggiare: si consentirà solo l’attraversamento, in modo che non ci siano monopattini abbandonati in giro», fa notare l’assessore. Il quale precisa: «Ricaveremo stalli appositi in tutta la città, soprattutto attorno ai quartieri del centro storico, considerato il divieto di parcheggio all’interno». Per esempio, una di quelle aree di sosta sarà in piazza Yenne. Nelle piste ciclabili, circoleranno anche i monopattini elettrici, che fanno parte della categoria “velocipedi”.

A Sassari sosta ovunque

A Sassari c’è almeno una società interessata al monopattino sharing, ma senza punti di raccolta e di prelievo: si lasceranno ovunque e l’App per smartphone del gestore rivelerà, a chi vuole noleggiarne uno, di individuare quello più vicino al punto in cui si trova in quel momento. Un po’ come accade nel car sharing di Cagliari, dove un certo numero di mezzi (categoria blu) si possono prelevare e lasciare in sosta ovunque. A Sassari, dunque, non ci saranno concessioni di suolo pubblico per i punti di ritiro e consegna, non previsti: «È il sistema più utilizzato in tutta Italia», spiega il comandante della Polizia locale sassarese, Gianni Serra.