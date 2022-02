Monopattini, in primavera si parte 

L’esito della procedura comparativa è arrivato nei giorni scorsi, con le tre ditte scelte: Bit Mobility, con sede in provincia di Verona, emTransit (Milano) e Bird rides Italy (Torino). «Hanno superato l’attività istruttoria e le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti», spiega l’assessora. «A breve incontreremo le aziende per definire con loro dove tracciare gli stalli e posizionare i mezzi. Sarà anche l’occasione per capire quali sono e come impostare le proposte migliorative pervenute».

Tre ditte e 240 monopattini elettrici in arrivo. La sperimentazione del servizio di noleggio in sharing è pronta a partire. «Gli uffici stanno predisponendo le convenzioni», fa sapere l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che assicura: «In primavera saremo in grado di partire con il nuovo servizio». E una serie di regole da rispettare per quanto riguarda circolazione e sosta dei monopattini in città.

Tre ditte e 240 monopattini elettrici in arrivo. La sperimentazione del servizio di noleggio in sharing è pronta a partire. «Gli uffici stanno predisponendo le convenzioni», fa sapere l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che assicura: «In primavera saremo in grado di partire con il nuovo servizio». E una serie di regole da rispettare per quanto riguarda circolazione e sosta dei monopattini in città.

Le società

L’esito della procedura comparativa è arrivato nei giorni scorsi, con le tre ditte scelte: Bit Mobility, con sede in provincia di Verona, emTransit (Milano) e Bird rides Italy (Torino). «Hanno superato l’attività istruttoria e le verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti», spiega l’assessora. «A breve incontreremo le aziende per definire con loro dove tracciare gli stalli e posizionare i mezzi. Sarà anche l’occasione per capire quali sono e come impostare le proposte migliorative pervenute».

Progetto verde

In primavera il via al servizio con i primi 240 monopattini, numero massimo consentito nella fase sperimentale. «Un nuovo step nel percorso verso una Quartu più green e più moderna», sottolinea l’esponente della Giunta, «dal riordino della rete ciclabile, con nuove piste e nuovi stalli, all’offerta del car sharing, sino ai nuovi bus elettrici e ora i monopattini. L’obiettivo è definire un nuovo sistema di mobilità urbana incentivando l’utilizzo di veicoli sostenibili».

I divieti

Le regole sono quelle decise dal Comune lo scorso anno con il via libera alle linee guida del nuovo servizio, partendo dalla mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini. Cinque in tutto: viale Golfo di Quartu, viale Europa - l’ex 554 - in via Fiume - nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci - e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in via Marconi - fra via Fermi e il confine con Quartucciu. Limitazioni anche per quanto riguarda la sosta: nella zona a rilevanza urbanistica potranno stazionare esclusivamente negli stalli per motorini, biciclette, e in altre aree individuate dal Comune.

Nessuna azienda sarda

Dalla minoranza c’è chi pone l’accento sull’assenza di ditte isolane nella futura gestione. «Ci sono alcune aziende locali che hanno partecipato alla selezione e potevano essere valutate in maniera più adeguata”, sottolinea il leader del centrodestra Christian Stevelli, «invece sono state escluse. A mio avviso si sarebbe potuta prestare maggiore attenzione, magari prevedendo un punteggio superiore per gli operatori con sede locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata