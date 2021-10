Monopattini in affitto, via entro l’anno 

Nella delibera approvata è stata definita anche la mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini. Cinque in tutto: in primis, viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, mentre potranno transitare - senza creare disagi a pedoni e bici - nella pista ciclabile del lungomare Poetto. Stop ai monopattini anche in viale Europa - l’ex 554 - almeno sino a quando non verrà realizzato il progetto che prevede percorsi per le biciclette, dove potranno circolare anche i monopattini. Stesso divieto in via Fiume - nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci - e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in via Marconi - nel percorso compreso fra via Fermi e il confine con Quartucciu. Limitazioni anche per quanto riguarda la sosta: “Nella zona a particolare rilevanza urbanistica potranno stazionare esclusivamente negli stalli per motorini, biciclette, e in altre aree individuate dal Comune e delimitate con apposita segnaletica”, veniva specificato nella delibera di Giunta.

Le regole sono quelle decise dalla Giunta due mesi fa con il via libera alle linee guida del nuovo servizio. A partire dalla flotta che «dovrà essere costituita complessivamente da 240 monopattini, incrementabili in eventuali fasi successive sino a 300». Modalità precise anche per il noleggio: «I monopattini dovranno essere disponibili all’utilizzo secondo lo schema a flusso libero “one way” - con la possibilità quindi di rilasciarli in un punto diverso da quello del prelievo - e dovranno essere messi a disposizione nell’intero perimetro del centro abitato».

Dieci ditte in corsa per gestire il servizio di noleggio in sharing di monopattini elettrici in città. Dopo il caos registrato durante l’estate - con i primi mini veicoli comparsi nelle strade quartesi senza autorizzazione - ora il Comune procede verso la sperimentazione entro la fine dell’anno del nuovo servizio di micromobilità, stavolta con regole certe sull’utilizzo e la sosta. «Siamo felici che il bando abbia suscitato così tanto interesse», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca annunciando che la gestione sarà affidata «nel giro di qualche settimana a tre o quattro società».

Le regole

Le strade off limits

L’avvio del servizio

Entro fine anno si partirà con il nuovo servizio. «In questi giorni si sta provvedendo a definire la commissione che si occuperà dell’esame delle istanze pervenute», sottolinea l’assessora Manca. «Ogni società potrà metterne a disposizione da un minimo di 60 a un massimo di 80 monopattini. Pertanto le aziende che opereranno in città saranno 3 o 4, a seconda del numero di mezzi di micromobilità che metteranno in campo quelle meglio classificate in graduatoria», aggiunge l’esponente della Giunta. «Il servizio si inserisce in un percorso strategico più ampio che intende trasformare Quartu in una città moderna, attenta alle problematiche ambientali e quindi alla riduzione del traffico veicolare e dell’inquinamento. Questo», conclude Manca, «ci consente di procedere a grandi passi verso un futuro più green».

