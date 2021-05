Monopattini, anarchia su due ruote 

Due infrazioni in cinque minuti. L’impavido giovane - certamente di fretta - imbocca la rotatoria di piazza Costituzione contromano. Il tempo di ordinare un caffè ai piedi del Bastione ed ecco un’altrettanto giovane con le cuffie alle orecchie e un passeggero alle spalle; ottimizzazione di spazio e tempo, nell’era della micromobilità elettrica cittadina. In cui i monopattini crescono come funghi in ogni angolo della città, ma le cui regole sembrano ancora un optional per troppi.

Pedoni sotto assedio

Passeggiare nelle vie dello shopping può riservare sorprese. Lo sa bene Michela Porru, 68 anni, che l’istinto di sopravvivenza ha appena salvato dall’impatto certo. «Mezzo centimetro e mi avrebbe preso in pieno», dice con l’aria rassegnata e il tono sull’infastidito andante. «Ormai spuntano da ogni parte, e corrono come matti. Servirebbero regole certe». In realtà le regole ci sono: «Il Codice della strada equipara i monopattini elettrici ai velocipedi, per cui le norme che ne regolano l’utilizzo sono le stesse che si applicano per le biciclette», ricordano dal quartier generale di via Crespellani. Che peraltro, a inizio anno, ha realizzato un tutorial sul tema. Cinque minuti durante i quali il comandante della Municipale Mario Delogu, supportato da un agente, cerca di fare chiarezza, illustrando ciò che si può fare o meno a bordo del mezzo.

Le regole

Si parte dalle regole base: «Il manubrio va tenuto con entrambe le mani, con l’unica eccezione del caso in cui si debba segnalare l’intenzione di effettuare una manovra di svolta», viene spiegato nel video. Via libera nelle piste ciclabili, si attraversa nelle apposite strisce, scendendo e conducendolo a mano. È vietata la circolazione all’interno della corsia riservata ai bus, mentre nel marciapiede si può utilizzare il monopattino esclusivamente spingendolo a mano. Il transito è invece consentito nelle aree pedonali, purché la velocità non superi i sei chilometri orari. Si arriva a venticinque nella carreggiata comune. Mentre vige ovunque la norma che impone di non trasportare persone o oggetti, e prevede l’obbligo del casco per tutti i minorenni. «Occorre prestare particolare attenzione alla potenza del veicolo, al sistema illuminante e all’avvisatore acustico».

Dalla teoria alla pratica

Eppure avvertimenti e buoni propositi non superano esattamente la prova sul campo, rendendo la convivenza tra utilizzatori e non decisamente complicata. Il 2020 cagliaritano, tra lockdown e restrizioni varie, si è chiuso con undici sinistri che hanno coinvolto monopattini elettrici. Si aggiungono sessanta sanzioni a seguito di un utilizzo improprio del mezzo. Più precisamente: la presenza di due persone sul monopattino, il transito sui marciapiedi o negli spazi riservati al bus. «I controlli proseguono e sono costanti. Esiste un servizio dedicato e mirato alla tutela degli utenti deboli della strada, ciò non significa che vi sia un atteggiamento punitivo volto a incassare soldi, l’intento è garantire il rispetto del Codice della strada e la sicurezza di tutti, compresi i pedoni».

L’osservatorio dedicato

Mentre gli agenti cercano di riportare l’ordine tra le strade invase dai nuovi mezzi che sfrecciano ovunque, l’Osservatorio monopattini dell’Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, comunica i dati dei primi quattro mesi del 2021. Due decessi, 46 incidenti e il primato della regione più a rischio che va alla Lombardia (venti incidenti gravi); la Sardegna è all’ultimo posto insieme a Sicilia, Marche e Friuli Venezia Giulia, con un solo sinistro grave con monopattino.

