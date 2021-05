Monopattini a noleggio, è un boom 

Il futuro è elettrico. In città si registra un vero boom dei monopattini alimentati con energia rinnovabile, un fenomeno che non conosce fasce d’età. Dai 14 agli 80 anni tutti possono inforcarlo e in pochi minuti raggiungere la destinazione senza preoccuparsi di consumi, parcheggi o ztl. Un successo che ha attirato le attenzioni di molte società specializzate nella mobilità urbana che hanno disseminato i loro mezzi in ogni angolo della città. Vicino alle scuole superiori, alle facoltà, agli uffici e nel centro storico del capoluogo da mesi sono a disposizione monopattini colorati (ciascuna vernice contraddistingue una società) facili da prenotare e utilizzare grazie ad applicazioni scaricabili su qualsiasi smartphone.

Mobilità e libertà

Andrea Ranieri è il titolare della “Freedom Mobility” una società cagliaritana che gestisce una flotta di monopattini elettrici. «È un progetto sul quale abbiamo puntato tutto. Non è solo una questione economica, l’epoca della rivoluzione ecologica che consente a tutti di muoversi a emissioni zero è arrivata». Gli affari non vanno male, anzi il fenomeno interessa soprattutto giovani che però sono molto attenti nella scelta dei mezzi: durata della batteria e velocità fanno la differenza. «Con la geolocalizzazione dei monopattini siamo riusciti a limitare i furti. Prima ne sparivano due al giorno», aggiunge Ranieri. «I veri problemi sono il vandalismo e l’uso improprio, aspetti che fanno lievitare i costi di gestione. I ragazzini rompono i parafanghi, vanno i due e lo usano come fosse una moto da cross. I costi per il ripristino sono molto alti, in più bisogna aggiungerci il mancato guadagno causato dal fermo per la riparazione che può durare anche alcune settimane». I monopattini elettrici sono dappertutto. «Ci avvaliamo della collaborazione di una società esterna che si occupa di recuperare i mezzi fuori zona, di spostarli nei luoghi di maggiore interesse, di sostituire le batterie e, nel caso, di ripararli». Un boom? «Da febbraio di quest’anno, da quando ho iniziato l’attività i monopattini hanno percorso oltre 35 mila chilometri. Tantissimi se si pensa alle limitazioni imposte dalla pandemia e dal brutto tempo. Ma quello che più è importante – aggiunge Ranieri – è che sono state risparmiate tante emissioni di Co2. Speriamo che il Comune riservi più parcheggi ai monopattini, solo così Cagliari può diventare una città moderna».

Due ruote elettriche

Andrea Pica da 6 anni gestisce un negozio specializzato nella mobilità elettrica. Bici, skate, monopattini e segway. «All’inizio è stata dura, ora va decisamente meglio: ho monopattini e 10 segway». L’organizzazione è più spartana. «Niente App o geolocalizzazioni, conosciamo il cliente, al quale chiediamo un documento. Chi vuole noleggiare un nostro mezzo deve venire qui in negozio, altrimenti glielo portiamo noi». Segway e skateboard elettrici, la frattura è dietro l’angolo? «No, sono davvero semplici da usare. Sono sufficienti alcuni piccoli accorgimenti per muoversi con velocità nel traffico, senza problemi di stress».

