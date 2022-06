Monopattini a noleggio, adesso si parte 

Il Comune, per evitare di rivedere quella “giungla” che aveva contraddistinto l’utilizzo dei monopattini lo scorso anno, quando, in assenza di regole certe, i mezzi venivano parcheggiati sui marciapiedi, alle fermate degli autobus, ai bordi delle carreggiate, ha fissato regole rigide per il loro utilizzo. Ogni società può mettere in strada un parco mezzi di 250 monopattini (che potrà essere esteso proprio in questa stagione quando la domanda è naturalmente maggiore), tutti con il logo del Comune, un colore diverso per ciascuna società, un sistema di geolocalizzazione, una tecnologia che impedisce di abbandonare il monopattino fuori dai parcheggi riservati (1000 in tutta la città), pena il pagamento della tariffa finché il mezzo non viene riportato nelle rastrelliere, e un’altra che impedisce il superamento dei limiti di velocità nelle zone pedonali, come il Corso.

Per i prossimi giorni, almeno dieci-quindici, sarà ancora una caccia al tesoro. Per le strade, infatti, non se ne troveranno. Ma i 1000 monopattini in sharing con il logo del Comune si preparano a conquistare le strade della città. Ieri, infatti, si è chiusa la procedura di gara che ha assegnato il servizio per i prossimi tre anni a quattro società, due di Cagliari (Freedom mobility e Zoom) e due esterne (Link your city e Bird rides). Fuori, invece, la terza società cagliaritana che ha partecipato al bando, Playcar che in città gestisce il servizio di car sharing e bike sharing. «Arriviamo un po’ in ritardo rispetto ad altre città dove il servizio di monopattini in sharing è già partito», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «ma volevamo costruire un appalto che garantisse il servizio nel rispetto della sicurezza e in maniera più ordinata. Ora, comunque ci siamo», aggiunge.

Per i prossimi giorni, almeno dieci-quindici, sarà ancora una caccia al tesoro. Per le strade, infatti, non se ne troveranno. Ma i 1000 monopattini in sharing con il logo del Comune si preparano a conquistare le strade della città. Ieri, infatti, si è chiusa la procedura di gara che ha assegnato il servizio per i prossimi tre anni a quattro società, due di Cagliari (Freedom mobility e Zoom) e due esterne (Link your city e Bird rides). Fuori, invece, la terza società cagliaritana che ha partecipato al bando, Playcar che in città gestisce il servizio di car sharing e bike sharing. «Arriviamo un po’ in ritardo rispetto ad altre città dove il servizio di monopattini in sharing è già partito», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «ma volevamo costruire un appalto che garantisse il servizio nel rispetto della sicurezza e in maniera più ordinata. Ora, comunque ci siamo», aggiunge.

L’esito

Dopo oltre otto mesi, da quando cioè all’inizio di ottobre il Comune li ha messi al bando perché tutti “abusivi”, i piccoli mezzi di mobilità elettrica tanto amati dai cagliaritani e dai turisti si preparano a riconquistare la città. Esultano le società che si sono aggiudicate la gara, che dopo tanti mesi temevano di non riuscire a riorganizzare il servizio durante l’estate, proprio quando il noleggio medio giornaliero, anche grazie alla presenza dei turisti, raggiunge le oltre mille unità. «Finalmente si parte», sospira Andrea Ranieri, titolare di Freedom Mobility, terzo classificato. «Ora incontreremo l’amministrazione per definire i dettagli, soprattutto quelli legati a stalli e rastrelliere: quanti e dove», aggiunge.

Il parco mezzi

Il Comune, per evitare di rivedere quella “giungla” che aveva contraddistinto l’utilizzo dei monopattini lo scorso anno, quando, in assenza di regole certe, i mezzi venivano parcheggiati sui marciapiedi, alle fermate degli autobus, ai bordi delle carreggiate, ha fissato regole rigide per il loro utilizzo. Ogni società può mettere in strada un parco mezzi di 250 monopattini (che potrà essere esteso proprio in questa stagione quando la domanda è naturalmente maggiore), tutti con il logo del Comune, un colore diverso per ciascuna società, un sistema di geolocalizzazione, una tecnologia che impedisce di abbandonare il monopattino fuori dai parcheggi riservati (1000 in tutta la città), pena il pagamento della tariffa finché il mezzo non viene riportato nelle rastrelliere, e un’altra che impedisce il superamento dei limiti di velocità nelle zone pedonali, come il Corso.

Mobilità urbana

L’obiettivo dell’amministrazione è sviluppare quel sistema di mobilità urbana incentivando l’utilizzo di veicoli sostenibili. «L’assegnazione della gara non dà il diritto di partire con il servizio, per quello serve la convenzione che l’amministrazione firmerà dopo aver valutato che ciascuna società è in grado di rispettare tutte le regole richieste dal bando», da quella economiche a quelle tecniche, spiega l’assessore Mereu. Tradotto: il servizio potrebbe partire a “scaglioni”, qualche società potrebbe avere bisogno di un tempo maggiore di altre per assicurare il rispetto di tutti i dettagli. Ma sarà, comunque, solo una questione di giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata