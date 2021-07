Monopattini, 700 noleggi al giorno 

Meno di un anno fa erano come dei flash: apparivano, suscitavano curiosità fra i passanti, per poi schizzare via dalla visuale in pochi istanti. Poi sono diventati una moda. E oggi i monopattini elettrici in sharing sono numerosissimi: quasi 350 in città. Hanno rivoluzionato la mobilità e in appena cinque mesi, da quando è partito lo sharing, hanno consentito a migliaia di cagliaritani di spostarsi da una parte all’altra della città in maniera comoda, facile, veloce e senza inquinare. I cagliaritani apprezzano, lo dicono i numeri: ogni giorno, infatti, sono oltre 700 i noleggi.

A breve il bando

Accanto al boom, nascono anche i disagi perché sempre più spesso i monopattini si trovano parcheggiati dove non dovrebbero: davanti ai portoni delle abitazioni, in mezzo alla strada, nelle aiuole, appoggiati ai semafori. Residenti e commercianti si lamentano. «Basta sosta selvaggia». Protesta anche l’opposizione in Consiglio comunale. «Contrariamente a quanto stabilisce la legge di Bilancio 2019, secondo cui i servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera, il Comune non ha ancora dato regole precise sul servizio con una delibera della Giunta», spiega Francesca Mulas (Possibile) che insieme al gruppo dei Progressisti ha presentato un’interrogazione. «La sperimentazione avviata dal Comune è terminata il 30 giugno scorso. Da quella data, abbiamo tre mesi di tempo per inviare una relazione al ministero dei Trasporti, nel frattempo, entro la prima settimana di agosto arriverà la delibera con cui si fisseranno le regole e poco dopo partirà il bando», che salvo ripensamenti dovrebbe ammettere più soggetti, «per la gestione dei monopattini in sharing», spiega Alessio Mereu, assessore alla Viabilità.

Il fenomeno

Chi li usa, lo sa, ha il vantaggio di poter circolare sia nelle corsie riservate alle due ruote sia nelle aree pedonali. L’esplosione, però, anche a Cagliari ha portato problemi di circolazione, soste selvagge per la mancanza di stalli dedicati. «A breve ci sarà la delibera che fisserà le regole, il numero degli stalli, le zone in cui realizzarli, poi il bando per l’assegnazione del servizio di sharing», assicura Mereu. «Un provvedimento necessario», chiesto a più riprese anche dagli stessi operatori dello sharing, «dal momento che, attualmente, chi opera in città non è autorizzato dal servizio della Viabilità», spiega ancora Mereu, ma dalle Attività produttive che hanno concesso l’utilizzo del suolo pubblico.

Il futuro

L'obiettivo, dunque, è disciplinare meglio un servizio che in tutto il mondo ha rivoluzionato la mobilità. Il Comune, finora, ha regolato l’uso generico dei monopattini elettrici con l’avvio della sperimentazione in città, approvata a marzo dello scorso anno su indicazioni del ministero dei Trasporti, ma non ha mai fissato le regole su quelli a noleggio. «Anche Cagliari finalmente sta andando verso una mobilità sempre più leggera e sostenibile, ma è importante, soprattutto in questo momento, il rispetto delle regole per garantire in città una circolazione sicura per tutti», spiega ancora Francesca Mulas.

La sharing mobility sta fungendo da utile alleato del trasporto pubblico in una fase difficile segnata dal ritorno dei contagi Covid. A causa del distanziamento sociale infatti, i bus viaggiano ancora a capacità ridotta e quindi cresce il ventaglio delle soluzioni alternative e sostenibili. E l’utilizzo dei monopattini elettrici da parte dei cagliaritani rappresenrta un ulteriore segnale positivo.

