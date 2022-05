Monitoraggio antincendio al palo 

Un tempo la tecnologia aiutava a impedire che l’Isola andasse a fuoco. Adesso la rete nazionale antincendi chiede l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta che faccia luce sullo smantellamento dei sistemi di monitoraggio in Sardegna. «Emergono lati oscuri che dovranno essere chiariti per individuare le responsabilità di chi ha preso decisioni così scellerate - dice Giorgio Pelosio al convegno che si è svolto nei giorni scorsi a Villagrande -. Lo stesso sistema a tutt’oggi è pienamente utilizzato con grande successo nei più importanti parchi nazionali. Sono sistemi tecnologici di prevenzioni che hanno bisogno di manutenzione e devono essere utilizzati da persone formate attraverso dei corsi». Pelosio propone una petizione per sollecitare la commissione.

Il convegno

Al convegno, moderato dal giornalista Francesco Birocchi, sono intervenuti tanti esperti. Hanno ricordato che nel 1984 in Sardegna (a Monte Cidolai, Arzana e altre zone) vennero installate le prime sperimentazioni del sistema di telerilevamento degli incendi dalla Teletron srl grazie a fondi comunitari e regionali. L’impianto sperimentale venne collaudato e diede buona prova. Sistemi di monitoraggio ambientale, operativi con telecamere all’infrarosso, in grado di rilevare principi di incendio a distanze sino a 20 chilometri. Si operava con copertura nell’infrarosso continua per identificare con tecnologia mista il fumo di giorno. Il tutto entro tre minuti dall’insorgere dell’evento e geolocalizzare sul sistema cartografico il luogo del focolaio. Alcuni impianti non vennero mai utilizzati, altri sono stati abbandonati. La sezione di controllo della Corte dei conti effettuò anni dopo un’indagine sulla gestione indicando una cospicua serie di difficoltà di ordine burocratico e organizzativo per il positivo utilizzo del sistema. Conclude Pelosio: «Le mie origini sono campane ma vivo nell’Isola da più di 40 anni e mi sento sardo. Provo dolore nel vedere questa terra meravigliosa bruciare, finché avrò voce cercherò di difenderla. Se la pensate come me, firmate la petizione».

