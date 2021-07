Monastir è senza tecnico 

4

Il weekend del 9 e 10 ottobre, che darà il via alla ripresa della stagione, è ancora lontano. Le società isolane sono però già al lavoro per non farsi trovare impreparate.

Serie A2

Delineata la situazione delle quattro panchine sarde di A2, o quasi. L’unica al momento vacante è quella della Monastir Kosmoto. Il 360 GG ripartirà nuovamente da Diego Podda dopo lo scorso buon campionato di A2. Confermato anche Petruso alla guida della Leonardo, che potrà contare ancora sui brasiliani Deivison e Acco, sullo spagnolo Fernando Dos Santos e sui sardi Etzi e Tidu. Il Città di Sestu ha richiamato Chicco Cocco, che sta già iniziando a dar forma alla sua nuova squadra. Per la porta è arrivato Davide Lecca dalla Leo. Come giocatore di movimento, il primo colpo è quello di Inaki Bayon. Laterale spagnolo classe 1999 che può agire anche da centrale, ha giocato in Italia dal 2018 fino a gennaio in Puglia con il Futsal Barletta, tornando poi in patria al Salamanca Unionistas.

Serie B

Saranno quattro anche le formazioni sarde in Serie B. La Jasnagora ha scelto Marco Dessi come allenatore che ritorna ufficialmente dopo la promozione del 2019. Confermato il blocco sardo costituito da Etzi, Mainas, Mulas, Ruggiu, Ruzzu, Spanu, Piaz ed Ennas. La Mediterranea sarà guidata ancora dal brasiliano Heder Rufine. Hanno rinnovato Casu, Sanna, Ferraro, Di Salvo, Lai, Meloni, Aramu, Coni, Pireddu e il brasiliano Rafinha. Il C’è Chi Ciak di Serramanna, dopo aver scelto Gian Marco Serra come nuovo allenatore, ha confermato Marini, Aquilina, Zucca, Spiga, Figus, Masu e ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Jasna di Nicola Serra. Il Cagliari Futsal riparte dalla certezza Serginho e dalla conferma di gran parte del gruppo. È ritornato dal prestito all’Atlante Grosseto il portiere Federico Ledda.

Femminile

La Serie A femminile ha perso la Futsal Femminile Cagliari ma potrebbe ritrovare un’altra formazione sarda. Il Futsal Osilo che dalla prossima stagione cambierà nome in Athena Sassari, ha inoltrato domanda di ripescaggio dopo i playoff di Serie A2 raggiunti al termine della scorsa stagione. L’allenatore scelto per guidare le sassaresi è Rino Monti che ritorna in Sardegna dopo l’ottimo campionato sulla panchina del Vigor Lamezia. L’ex allenatore dell’Osilo Andrea Congiu ripartirà invece dal Cus Cagliari in A2 femminile. La Mediterranea allenata da Versace ha invece annunciato il primo colpo in entrata, quello dell’ex FFC Federica Cocco. Attese novità anche in casa Jasnagora, dopo l'annuncio di Alejandra Argento come nuova allenatrice e la conferma del gruppo protagonista nell’ultima stagione.

