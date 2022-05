Molotov contro una gelateria 

Un boato spaventoso ha scosso il cuore della città. Sembrava lo scoppio di una bomba, invece si è trattato di una molotov, che ignoti, forse a bordo di una moto, hanno lanciato contro il portone di una gelateria in via Carlo Alberto, gestita da una coppia, a due passi dalla piazza Sulis. Nessun danno importante, per fortuna, e nemmeno feriti. Resta solo una grande macchia nera per terra e un infisso bruciacchiato. La gelateria a quell'ora, saranno state le quattro del mattino, era chiusa al pubblico. A spegnere il principio di incendio sono stati alcuni ragazzi che hanno tenuto a bada le fiamme aiutandosi con della terra prelevata dalle fioriere che abbelliscono il Corso.

Indagini

In pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri della caserma di via Don Minzoni. Bravata o atto intimidatorio? È la domanda che si stanno facendo in molti in queste ore, anche perché si tratta del secondo grave episodio registrato nel giro di pochi giorni. La settimana scorsa due giovani in sella a uno scooter avevano dato fuoco all’auto di una commerciante. La Jeep Compass era parcheggiata sui bastioni Cristoforo Colombo e, in pieno giorno, era stata cosparsa di liquido infiammabile. Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso tutto. Ma gli autori del gesto non sono stati ancora identificati.

Paura

L’aria che si respira nel quartiere antico è pesante. I residenti sono preoccupati per questa escalation di episodi a dir poco inquietanti. Se n’è discusso anche in Consiglio comunale. Christian Mulas dei Fratelli d’Italia, già promotore di un progetto per istituire gli “educatori di strada”, punta il dito su una situazione da allarme rosso, da non sottovalutare. «Questi episodi non fanno parte della nostra cultura - dice - e bisogna intervenire con determinazione. Per questo ho chiesto alla politica e alle istituzioni di cominciare a mettere in campo progetti e strategie».