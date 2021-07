Molotov contro il muro del tribunale 

Una fiammata improvvisa, il muro annerito. La fuga. Potrebbe avere davvero le ore contate l’individuo che ieri mattina, poco dopo le otto e trenta, ha scagliato sulla facciata del Tribunale una bottiglia incendiaria. Un atto dimostrativo, non certo mirato a creare grandi danni vista la zona scelta per commetterlo. Difficile che il fuoco, appiccato con una quantità ridotta di benzina, potesse divampare così lontano dall’ingresso, dalle finestre. Da strutture capaci di incendiarsi. E invece quell’ordigno incendiario, difficile da classificare come una vera molotov, ha solo intaccato la pietra del Tribunale subito dietro una delle colonne dell’ingresso principale.

L’atto

Resta la gravità del fatto, su cui ora indagano i carabinieri prontamente intervenuti in piazza Repubblica dopo la scoperta di quello che difficilmente può essere definito un attentato. La speranza di venire a capo della vicenda è tutta sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Palazzo di Giustizia, letteralmente tenuto d’occhio dalle telecamere. Saranno loro a svelare l’identità dell’incendiario. L’uomo sarebbe stato ripreso chiaramente e questo fa supporre che per rintracciarlo è soltanto una questione di tempo. Solo allora si conoscerà anche la motivazione che l’ha portato a commettere il reato.

I fatti

Indiscrezioni. L’uomo sarebbe rimasto seduto davanti a Tribunale per qualche minuto. Solo, in silenzio. In uno dei muretti dove normalmente si accomodano le persone che la mattina attendono di entrare nel Palazzo magari per un processo. Poi si sarebbe alzato e avrebbe scagliato la piccola bottiglia di birra da 33 millilitri riempita di benzina. Il contenuto sarebbe stato acquistato nella vicina stazione di servizio e pagato una cinquantina di centesimi.

Gli inquirenti

Poco dopo la fiammata sul muro del Palazzo di Giustizia, che ieri, di sabato, non brulicava certo di avvocati, clienti, forze di polizia se non i carabinieri addetti alla sorveglianza, in piazza Repubblica sono arrivati gli uomini del Comando provinciale. Sono loro a gestire le indagini. Saranno loro a rintracciare l’autore dell’atto dimostrativo e scoprire le ragioni che l’hanno portato a compiere il grave gesto.

