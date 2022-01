Molesta una ragazzina: arrestato 

Tra piazza del Carmine e piazza Matteotti sono sempre più numerosi gli sbandati – locali e stranieri – che soprattutto la mattina presto e nelle ore serali presidiano quelle aree. Senza contare i piccoli spacciatori, punto di riferimento dei minorenni che sanno di trovare lì bustine di marijuana a buon prezzo. Le forze dell’ordine svolgono dei servizi e dei controlli, ma non sono sufficienti. Finite le iniziative del periodo di Natale, con piazza del Carmine che ha ospitato il mercatino, sono ricomparsi ubriaconi, senzatetto, pusher e anche stranieri a volte irregolari sul territorio (ieri la Polizia ha arrestato un algerino perché rientrato in Italia dopo essere stato espulso). Qualche giorno fa i Falchi della Squadra mobile, sempre in piazza del Carmine, hanno identificato un trentenne del Ghana: doveva scontare una condanna a undici mesi per danneggiamento ed era irreperibile da tempo.

Un’altra bruttissima vicenda dopo quella della scorsa settimana, con un’altra giovane aggredita e molestata in via Cornalias mentre raggiungeva la mensa universitaria. Questa volta la vittima è una studentessa minorenne. Appena scesa dall’autobus, da piazza Matteotti si è diretta verso piazza del Carmine, diventata nuovamente terra di nessuno dopo la conclusione delle iniziative durante il periodo di Natale. Purtroppo degrado e abbandono la fanno da padrona e da queste parti si possono incrociare malintenzionati, ma anche assistere a cessioni di droga un po’ a tutte le ore. La sedicenne si è così trovata davanti un uomo che, dopo averle fatto due domande, l’ha afferrata. Sono stati momenti di grande paura per la studentessa. Quando l’algerino l’ha palpeggiata, per poi provare a baciarla, lei ha reagito. Lo ha spinto, e ha iniziato a urlare riuscendo a liberarsi dalla presa dell’aguzzino. La coincidenza ha voluto che la sua richiesta d’aiuto sia stata sentita da una persona e che nella zona ci fosse una pattuglia del nucleo radiomobile. I carabinieri hanno rintracciato subito il trentenne, finito in manette, mentre la vittima è stata soccorsa. Sotto choc ha raccontato quei terribili momenti agli investigatori, poi è stata affidata al personale del 118.

«Hai una sigaretta?» Alla risposta negativa della ragazzina, ha continuato con un’altra richiesta: «Mi puoi dare un’informazione?» Poi l’aggressione: l’uomo ha abbracciato la sedicenne, immobilizzandola, palpeggiandola e cercando di baciarla. Le urla della vittima, ieri mattina presto in una piazza del Carmine in quel momento poco frequentata, hanno per fortuna attirato le attenzioni di una persona, corsa ad avvertire i carabinieri di una pattuglia presente poco distante. I militari sono corsi, riuscendo a bloccare l’aggressore: Allab Bamzi, 30 anni, algerino, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Nel processo per direttissima, il giudice ha concesso i termini a difesa all’uomo accompagnato poi negli uffici della questura per avviare la procedura di espulsione dal territorio Italiano. È stato così accompagnato nel centro di Macomer.

Il degrado

I servizi

Il precedente

E appena una settimana fa c’è stata l’aggressione a sfondo sessuale in via Cornalias: una studentessa universitaria di 21 anni, è finita in ospedale dopo essere stata palpeggiata, minacciata e colpita da uno sconosciuto mentre era diretta alla mensa universitaria di via Sulis. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia e della stazione di Stampace per cercare di risalire al maniaco.

