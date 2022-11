Molesta una bimba, picchiato e denunciato 

Stava giocando in compagnia dei suoi amichetti nel parco di via Talete, nel quartiere Cep, quando – erano da poco passate le 17,30 – è stata avvicinata da una uomo che l’ha molestata. La bimba, di soli dieci anni, è fuggita spaventata, e con lei gli altri bambini. Sono state le loro urla e le richieste d’aiuto a destare l’attenzione di alcuni adulti presenti in zona che senza perdere tempo si sono messi sulle tracce del presunto pedofilo. Raggiunto in via Flavio Gioia è stato bloccato e tempestato di pugni.

L’intervento

Nella strada, in quel preciso momento, passava anche una macchina della Polizia locale e subito dopo è arrivata anche una pattuglia del Radiomobile allertata per una presunta rissa. I carabinieri hanno invece verificato che ben altro, nel pomeriggio, nel piccolo parco di via Talete, era accaduto. Ai militari si sono anche rivolti i genitori della bimba che hanno presentato una denuncia contro il molestatore, un uomo di 35 anni, incensurato, e assolutamente sconosciuto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo è stato denunciato a piede libero con la pesante accusa di violenza sessuale dopo essere stato accompagnato in caserma per essere sentito e subito dopo al pronto soccorso per i pugni inferti dai suoi aggressori.

L’avvicinamento

Il fatto è avvenuto martedì tra le 17,30 e le 18. La bambina aveva raggiunto il giardino di via Talete insieme alla madre e aveva cominciato a giocare insieme ai suoi amichetti del quartiere che abitualmente, in compagnia dei genitori, trascorrono del tempo nel piccolo parco. Un luogo assolutamente tranquillo. Anche per questo, sapendola non certo sola, la madre so è allontanata un attimo. L’umo sarebbe comparso improvvisamente da dietro alcuni arbusti avvicinandosi alla bimba per poi accarezzarla. La reazione è stata immediata. Si è messa a correre e con gli altri ragazzini hanno richiamato gli adulti e raccontato tutto ai genitori presenti poco lontano. Alcuni adulti hanno cercato di rintracciare il giovane inseguendolo in via Flavio Gioia. Non c’è voluto molto per individuarlo.