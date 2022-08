Molentargius, in fumo 5 ettari 

È il secondo incendio di questa stagione nell’oasi naturalistica. Il primo è stato quello di luglio, il più terribile. In quell’occasione ad andare a fuoco è stato il canneto nel lungosaline in viale Colombo e tra le fiamme è finito un deposito di piscine in vetroresina. Per paura dell’esalazione di fumi tossici è stato richiesto anche l’intervento dell’Arpas e il sindaco Graziano Milia ha raccomandato ai residenti della zona di tenere le finestre chiuse. Per fortuna poi l’allarme è rientrato. L’altro grave incendio era poi quello partito da via Segrè e arrivato fino a viale Colombo, bruciando canneto e vegetazione del rio Is Cungiaus non bonificato.

A quanto pare tutto sarebbe partito dalle sterpaglie di un terreno a ridosso di via Don Giordi dove si trovano alcuni uliveti. Quello di cui più volte i residenti della zona avevano denunciato il degrado, sottolineando la presenza non solo di erbacce ma anche di rifiuti che solo per un caso fortuito, almeno questa volta, non sono bruciati nell’incendio. Da lì poi le fiamme si sono propagate verso la zona di Sa Cora, dietro i campi del Quartu 2000, aggredendo appunto il canneto. Saranno adesso le squadre investigative della Forestale e dei Vigili del fuoco a cercare le cause di un rogo che anche questa volta dovrebbe comunque essere doloso.

C’è ancora l’odore acre del fumo tra i canneti inceneriti del parco di Molentargius. L’incendio divampato nella notte tra sabato e ieri ha lasciato segni profondi. Ed è presumibile che tra la vegetazione abbiano perso la vita anche tanti animali. Soltanto il lavoro delle forze antincendio, ha evitato danni peggiori. Alla fine il bilancio è di cinque ettari bruciati tra canneto e cespugliato. E per fortuna si è riusciti fd evitare che le fiamme arrivassero a Medau Su Cramu nella parte cagliaritana. I vigili del Fuoco, il Masise e le squadre di Protezione civile dei Nos e della Paff hanno dovuto penare per circa quattro ore per domare le fiamme alimentare dal maestrale.

C’è ancora l’odore acre del fumo tra i canneti inceneriti del parco di Molentargius. L’incendio divampato nella notte tra sabato e ieri ha lasciato segni profondi. Ed è presumibile che tra la vegetazione abbiano perso la vita anche tanti animali. Soltanto il lavoro delle forze antincendio, ha evitato danni peggiori. Alla fine il bilancio è di cinque ettari bruciati tra canneto e cespugliato. E per fortuna si è riusciti fd evitare che le fiamme arrivassero a Medau Su Cramu nella parte cagliaritana. I vigili del Fuoco, il Masise e le squadre di Protezione civile dei Nos e della Paff hanno dovuto penare per circa quattro ore per domare le fiamme alimentare dal maestrale.

La corsa del fuoco

A quanto pare tutto sarebbe partito dalle sterpaglie di un terreno a ridosso di via Don Giordi dove si trovano alcuni uliveti. Quello di cui più volte i residenti della zona avevano denunciato il degrado, sottolineando la presenza non solo di erbacce ma anche di rifiuti che solo per un caso fortuito, almeno questa volta, non sono bruciati nell’incendio. Da lì poi le fiamme si sono propagate verso la zona di Sa Cora, dietro i campi del Quartu 2000, aggredendo appunto il canneto. Saranno adesso le squadre investigative della Forestale e dei Vigili del fuoco a cercare le cause di un rogo che anche questa volta dovrebbe comunque essere doloso.

L’emergenza

È il secondo incendio di questa stagione nell’oasi naturalistica. Il primo è stato quello di luglio, il più terribile. In quell’occasione ad andare a fuoco è stato il canneto nel lungosaline in viale Colombo e tra le fiamme è finito un deposito di piscine in vetroresina. Per paura dell’esalazione di fumi tossici è stato richiesto anche l’intervento dell’Arpas e il sindaco Graziano Milia ha raccomandato ai residenti della zona di tenere le finestre chiuse. Per fortuna poi l’allarme è rientrato. L’altro grave incendio era poi quello partito da via Segrè e arrivato fino a viale Colombo, bruciando canneto e vegetazione del rio Is Cungiaus non bonificato.

«A parte questi episodi è stata fin qui una stagione tranquilla sul fronte degli incendi», spiega Daniele Scala dei Nos. «Questo perché non ci sono state le condizioni meteo che hanno favorito i roghi. Consideriamo che il maestrale ha soffiato solo questi tre giorni e che nei casi di luglio si è trattato di scirocco» . Quindi nonostante le condizioni dei terreni pieni di sterpaglie, mai ripuliti. «Speriamo che la stagione si possa concludere senza gravi problemi».

La preoccupazione

Resta poi un paradosso. «C’era un’emergenza tra le case che si trovano dalla parte opposta della zona del Simbirizzi dove ci sono i fortini», dice ancora Scala, «perché le erbacce arrivavano fin sopra le finestre. Così il Comune ha ripulito tutto. Sennonché le bonifiche hanno reso la strada più percorribile e attirato gli incivili che nei giorni scorsi hanno rovesciato montagne di eternit e macerie, trasformando l’area in una discarica». Adesso il vento in attenuazione dovrebbe scongiurare altri problemi anche se si guarda con preoccupazione a un altro canneto, quello di via Fiume.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata