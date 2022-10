Mola: «Controlli periodici, mai ricevuto segnalazioni» 

« Certo, sempre, di routine. Ogni volta che si entra nelle aule – sono in tutto 260 – si fa la manutenzione ordinaria e si verifica che tutto sia a posto poi, a campione, si fanno controlli più strutturali. Facciamo lavori in continuazione, cambiamo le serrande, i condizionatori, le porte, imbianchiamo. È il nostro patrimonio immobiliare, ce ne occupiamo direttamente noi. C’è una direzione tecnica che fa proprio questo, poi si seguono i piani e gli investimenti decisi dal consiglio d’amministrazione, e i lavori sono eseguiti tramite appalti esterni affidati a ditte specializzate».

«Gli uffici stanno predisponendo tutta la documentazione, al momento non sono in grado di fornire dettagli. Con i vigili del fuoco e le autorità competenti, stiamo effettuando tutti gli approfondimenti tecnici per accertare le cause del cedimento».

Il giorno dopo, il magnifico rettore è ancora molto scosso. «La mia prima preoccupazione è per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sono rimasto sul luogo fino a notte fonda, nonostante mi avessero detto che dentro l’edificio collassato a quell’ora non ci poteva essere nessuno, ho voluto vedere con i miei occhi e aspettato che i vigili del fuoco terminassero il sopralluogo e mi dessero la conferma», sottolinea Francesco Mola, alla guida dell’Università di Cagliari da un anno e mezzo.

Come è potuta succedere una cosa simile?

Non si fanno controlli periodici?

« Certo, sempre, di routine. Ogni volta che si entra nelle aule – sono in tutto 260 – si fa la manutenzione ordinaria e si verifica che tutto sia a posto poi, a campione, si fanno controlli più strutturali. Facciamo lavori in continuazione, cambiamo le serrande, i condizionatori, le porte, imbianchiamo. È il nostro patrimonio immobiliare, ce ne occupiamo direttamente noi. C’è una direzione tecnica che fa proprio questo, poi si seguono i piani e gli investimenti decisi dal consiglio d’amministrazione, e i lavori sono eseguiti tramite appalti esterni affidati a ditte specializzate».

Era uno spazio molto frequentato, fino a poche ora prima del crollo c’era una lezione, studenti e insegnante.

«Sì, in quello spazio prima c’era Geologia, che ora è andata a Monserrato, e adesso c’era Lingue, insieme a tutto il polo umanistico. Quell’aula si usava regolarmente prima del Covid, poi la chiusura forzata, e finalmente la riapertura a settembre per le attività, anche se prima era stata già utilizzata per esami».

Sembra che ci fossero crepe nel soffitto, stanno circolando delle foto.

«Spero proprio che non sia così, se qualcuno ha visto delle crepe perché non l’ha segnalato? Per quanto ne so io non c’è stata alcuna avvisaglia, non sono stati riscontrati elementi che potessero far prevedere l’evento, che è stato istantaneo e improvviso. Non sono state segnalate all’ufficio tecnico infiltrazioni, né crepe o difetti di apertura degli infissi, sintomi tipici di movimenti o assestamenti strutturali. E non si ha notizia di elementi di discontinuità del sottosuolo. In sostanza, non apriamo un’aula se vediamo una crepa, a volte chiudiamo anche per delle banalissime infiltrazioni nei bagni».

A quando risale l’edificio?

«Alla metà degli anni Cinquanta, ed è stato concluso nel decennio successivo a cura del Genio civile, con una struttura mista in muratura portante ed elementi in cemento armato. È un “corpo aggiunto”, autonomo rispetto alla parte centrale. Comunque, abbiamo isolato tutta la zona, e attendiamo che i vigili del fuoco ci dicano se è interessata un’area più ampia».

Ha predisposto un controllo capillare di tutta l’università?

«Certo, ma in realtà era già previsto, era stato deliberato dal consiglio d'amministrazione tra maggio e giugno. Il problema è che il patrimonio immobiliare dell’ateneo è di 320mila metri quadri, e non è localizzato in unico posto».

Lei ce l’ha un’idea della vetustà e dello stato dei vostri stabili?

«Eh, è complicato: a Monserrato l’ultimo padiglione è stato aperto sei anni fa, il palazzo del rettorato ha trecento anni, molte cose sono state aggiunte e tolte, non ci sono datazione e condizioni uniformi».

È ancora sconvolto per quello che è successo.

«Sì, la mia prima preoccupazione è sempre stata la sicurezza dei ragazzi, ho aspettato sul posto fino alle due del mattino per avere la certezza che non ci fossero persone tra le macerie. Comunque i custodi mi avevano detto che avevano fatto regolarmente il loro giro, le aule non vengono mai lasciate aperte la notte».

E il giorno dopo?

«Sono andato presto in rettorato, poi sono tornato in via Trentino e di nuovo in rettorato, dove ho incontrato gli studenti. Con loro abbiamo un dialogo continuo, abbiamo spiegato loro le azioni intraprese per portare avanti le attività».

Come?

«Da lunedì andranno online, per il tempo strettamente necessario a trovare altre aule “d’emergenza”. Il nostro obiettivo è farli rientrare al più presto in presenza. Sono tornati tutti con grande entusiasmo dopo la pandemia, e noi ci stiamo sforzando al massimo per dargli una vita piena, bella, ricca».

Quanto spende l’Università di Cagliari per la sicurezza e le manutenzioni?

«Esattamente non lo so, ma le assicuro che sono milioni di euro».

Il sindaco Truzzu era con lei martedì notte, le altre istituzioni si sono fatte sentire?

«La prima è stata la ministra Messa, poi tanti rettori delle università italiane, ma non ho ancora trovato il tempo di vedere tutte le chiamate e i messaggi ricevuti».

