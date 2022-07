Mogoro presenta le eccellenze artigianali 

Il sindaco Donato Cau: «Siamo pronti a superare i numeri della scorsa edizione. La sfida non è facile, ma abbiamo una macchina rodata, che si è messa in moto subito dopo la chiusura dell’esposizione del 2021. Dopo due anni di restrizioni abbiamo potuto programmare un’edizione a 360 gradi che propone visite ed escursioni nel territorio, per far conoscere le attrazioni paesaggistiche e culturali di tutto il Parte Montis». Rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità, una fra tutte è che la manifestazione durerà una settimana in più. Ma non solo: «Sarà un’edizione ancora di più all’insegna dell’innovazione e del green», ha detto l’assessore all’Artigianato Francesco Serrenti. «Vogliamo proseguire con la strada intrapresa lo scorso anno dalla nostra amministrazione: una durata maggiore, qualità e originalità dei prodotti, attenzione alla scelta dei materiali e varietà nelle proposte artigianali – ha aggiunto – anche quest’anno abbiamo pensato a un target giovane, senza perdere di vista lo zoccolo duro dei nostri visitatori, quelli che tornano ogni anno certi di trovare sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. E anche in questa edizione sarà così».

Sarà una Fiera con numeri importanti. Sono 101 gli artigiani che esporranno le loro opere negli oltre 2.500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà: 32 per la ceramica, 21 per tessuti, 15 per l’oreficeria e 11 per il legno. Ma poi non mancherà il vetro, il ricamo, l’intreccio, la coltelleria, la pelletteria, il marmo, i metalli e l’agroalimentare.

Bastano pochi secondi per capire di essere all’interno di un gigantesco salone ricco di pezzi preziosi, ognuno con una storia diversa ma capace di raccontare l’Isola, realizzati a mano. Un modo per far conoscere ai turisti le eccellenze della terra dove stanno trascorrendo le vacanze. È tutto pronto a Mogoro per la 61ª edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, che aprirà il 22 luglio e sarà visitabile fino al 18 settembre, dalle 10 alle 21. Dove tutto nasce sarà il filo conduttore della manifestazione, allestita con poco, in modo da risaltare i manufatti.

Bastano pochi secondi per capire di essere all’interno di un gigantesco salone ricco di pezzi preziosi, ognuno con una storia diversa ma capace di raccontare l’Isola, realizzati a mano. Un modo per far conoscere ai turisti le eccellenze della terra dove stanno trascorrendo le vacanze. È tutto pronto a Mogoro per la 61ª edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, che aprirà il 22 luglio e sarà visitabile fino al 18 settembre, dalle 10 alle 21. Dove tutto nasce sarà il filo conduttore della manifestazione, allestita con poco, in modo da risaltare i manufatti.

Sarà una Fiera con numeri importanti. Sono 101 gli artigiani che esporranno le loro opere negli oltre 2.500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà: 32 per la ceramica, 21 per tessuti, 15 per l’oreficeria e 11 per il legno. Ma poi non mancherà il vetro, il ricamo, l’intreccio, la coltelleria, la pelletteria, il marmo, i metalli e l’agroalimentare.

Il Comune

Il sindaco Donato Cau: «Siamo pronti a superare i numeri della scorsa edizione. La sfida non è facile, ma abbiamo una macchina rodata, che si è messa in moto subito dopo la chiusura dell’esposizione del 2021. Dopo due anni di restrizioni abbiamo potuto programmare un’edizione a 360 gradi che propone visite ed escursioni nel territorio, per far conoscere le attrazioni paesaggistiche e culturali di tutto il Parte Montis». Rispetto allo scorso anno ci sono alcune novità, una fra tutte è che la manifestazione durerà una settimana in più. Ma non solo: «Sarà un’edizione ancora di più all’insegna dell’innovazione e del green», ha detto l’assessore all’Artigianato Francesco Serrenti. «Vogliamo proseguire con la strada intrapresa lo scorso anno dalla nostra amministrazione: una durata maggiore, qualità e originalità dei prodotti, attenzione alla scelta dei materiali e varietà nelle proposte artigianali – ha aggiunto – anche quest’anno abbiamo pensato a un target giovane, senza perdere di vista lo zoccolo duro dei nostri visitatori, quelli che tornano ogni anno certi di trovare sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. E anche in questa edizione sarà così».

Una Fiera green

Il direttore artistico, Marcello Muru, non dimentica la tutela dell’ambiente: «Si tratta di un’esposizione all’insegna dell’ecosostenibilità. Abbiamo rimodulato gli stand utilizzando legno, cartoncino riciclato e materiali totalmente sostenibili dal punto di vista ambientale. L’allestimento è minimalista, senza orpelli, improntato sull’essenziale. Come la scenografia, per porre sempre più l’attenzione sul manufatto artigianale dei nostri espositori». Accompagneranno la Fiera eventi, mostre e tante iniziative per i bambini e i ragazzi. L’Infopoint sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata