“Modelli e dati: incontro per l’archeologia e l’arte”  

Trentatré settimane. Da tanto vanno avanti, e con successo, i “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio” promossi dal Museo archeologico nazionale di Cagliari e dall’Associazione Amici del museo. L’esordio nell’ottobre 2021 con una lectio sull’Archeologia del Dna con uno scienziato, il professor Francesco Cucca. Da quel momento è stato un susseguirsi di incontri e confronti, animati dai curatori Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. «La Basilica di San Saturnino è stata aperta al pubblico il giovedì pomeriggio, grazie alla disponibilità della Direzione regionale dei Musei della Sardegna e del Comune di Cagliari che ha garantito la presenza di suo personale. Circa 3400 persone hanno seguito in presenza le lectiones. Migliaia da remoto, attraverso i canali social dell’Archeologico».

Viaggio

Un viaggio che approda, domani alle 18, prima della momentanea pausa estiva, alla lectio di uno scienziato dei numeri, dei dati, dei modelli: Francesco Mola, Rettore dell’Università di Cagliari, ordinario, prima dell’attuale ruolo, di Statistica. Materia fondamentale anche per le discipline storiche, storico artistiche, archeologiche. E da qui partirà per incontrare il pubblico dei Dialoghi: “Modelli e dati: punto d’incontro necessario per l’archeologia e l’arte. E per tanto altro”.

Capire il presente

I Dialoghi hanno portato a un vastissimo pubblico di non specialisti, relatori e relatrici di diverse università, in primis quelle di Cagliari e di Sassari, e di diverse istituzioni che si occupano delle declinazioni dell’archeologia, delle discipline storico artistiche, linguistiche, glottologiche, geologiche, design, storici del costume, grafici, registi, musicisti. Una vasta costellazione di saperi che affonda il suo senso nel passato, vissuto con gli strumenti della contemporaneità, rifuggendo da ogni sterile etnocentrismo o passatismo. «La complessità della modernità può essere affrontata, infatti, solo con strumenti che interpellano i vari campi disciplinari, finalmente, decompartimentati», è l’analisi della curatrice Maria Antonietta Mongiu, «talvolta siamo portati a pensare, per formazione o per semplificazione, alla compartimentazione del sapere, ritenendo alcune discipline distanti e di mondi diversi. La scienza se è vera, difficilmente, non trova un punto d’incontro; soprattutto, nelle pratiche concrete. L’incapacità di usare e condividere campi disciplinari, compresi quelli che hanno come orizzonte i dati, il loro trattamento, la modellizzazione, sostrato indispensabile per tutto, è spesso figlia di pigrizia intellettuale e, ancora più, di protezionismo. Entrambi impediscono il progresso, sale della democrazia e del superamento della disuguaglianza».