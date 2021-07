Mobilità sostenibile: quattro sardi in bici a Capo Nord  

Caro Babbo Natale ti scrivo. Le letterine, le storie e i pensieri di una quarantina di bimbi stanno viaggiando proprio in questo istante su due ruote, in sella alle bici di “quattro mori” d’eccezione, gli atleti sardi che hanno preso parte alla manifestazione ciclistica internazionale, Cape North 4K.

L’idea

Un continente, undici nazioni e 4.000 chilometri da Rovereto fino al punto più a nord d’Europa, passando chiaramente per Ravaniemi, capoluogo della Lapponia e nota ai più come la città di Babbo Natale . La corsa si affianca dunque a un progetto sociale che pedalerà parallelo, “Me with You… io con te”, i protagonisti nonché postini, gli sportivi Michele Marongiu, Luca Manca, José Murranca e Manuel Deriu. L’idea nasce insieme all’azienda automobilistica cittadina Acentro, impegnata nel sociale e che con il patrocinio della Regione e l’aiuto di altre realtà isolane, ha reso possibile l’intera iniziativa che si prefigge tre mission .

Lucida follia

La competizione del quartetto sardo sarà raccontata sulla pagina Facebook “North Cape 4k - Sardinia expedition”. «È un’avventura» spiega poco prima della partenza Michele Marongiu. «Non sarà semplice e per imbarcarsi in queste imprese ci vuole sempre un tocco di follia e desiderio di conoscere». L’intento della squadra è di fare 200/250 km al giorno, 12 ore di pedalata quotidiana confrontandosi con delle escursioni termiche che vanno dai +35 gradi ai -5. Lo spirito da terzo tempo tra gli sportivi sardi si percepisce già dalle prime ore antecedenti la gara. Salpati giovedì da Porto Torres alla volta di Genova, erano ieri pronti a raggiungere Rovereto con un forte senso di squadra e condivisione.

Il traguardo

La bici come filosofia di viaggio: i quattro mori sono stati infatti investiti della fascia di testimonial della mobilità sostenibile dall’associazione ciclo ambientalista Fiab. L’obiettivo sarà quello di depositare una bandiera a testimonianza dell’iniziativa una volta giunti al traguardo, latitudine 70°10’21’’. «Cerchiamo di farci promotori di una mobilità con quel giusto tocco di sardità che non guasta».

Missione speciale

L’ultima missione è quella che cambia il senso della corsa. Da una parte la competizione atletica infatti che resta viva ma alla quale si affianca dall’altra un incarico sociale di pari importanza dedicato alla disabilità infantile. «Noi li chiamiamo bambini speciali», precisa Marongiu. «Lo facciamo per i più piccoli e anche per i familiari, per spiegare che disabilità indica solo un modo diverso di vivere, non è una vergogna». E così ultimo check-point prima di arrivare a Capo Nord sarà la Lapponia dove i quattro consegneranno le missive direttamente all’ufficio postale di Santa Claus, che provvederà qualche giorno prima di Natale a inviare ai bimbi una lettera di auguri personalizzata e firmata da Babbo Natale.

Come seguirli

Le famiglie potranno seguire e supportare gli atleti in questa traversata quasi leggendaria, e grazie alla funzione gps assicurarsi inoltre che le storie, i racconti e i disegni dei più piccoli arrivino a destinazione. Tappa finale pensata dal Gruppo Acentro per il sociale sarà la creazione di un libro contenente le missive dei bambini, distribuito in forma esclusivamente gratuita durante un’incontro in prossimità del Natale.

Sino a metà novembre sarà inoltre possibile continuare a inviare le lettere indirizzate a Santa Claus sul sito acentroperilsociale.it . I quattro postini termineranno la pedalata a metà agosto ma si assicureranno che tutte le missive giungano a destinazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA