Mobilità, la rivoluzione è in arrivo 

Una città destinata a cambiare da adesso al 2030 nel nome della mobilità sostenibile. Con la nuova linea 3 della metropolitana leggera, nuove rotatorie, più chilometri di piste ciclabili, un servizio di monopattini sharing (dopo quello di bici e auto, in arrivo il bando del Comune) e opere per invitare i cagliaritani ad abbandonare l’auto privata a favore del mezzo pubblico. In altre parole meno inquinamento e meno traffico. Il Pums, il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla Giunta la settimana scorsa dopo l’esito della procedura di valutazione ambientale strategia, è pronto. «Il piano», redatto da una società esterna che ha vinto una gara indetta dal Comune, «illustra la nostra visione complessiva della città del futuro», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

Le novità

Il documento descrive la città sotto l’assedio del traffico e disegna la svolta ambientale che nei prossimi nove anni proverà a «innescare un circolo virtuoso» per «ridurre la dipendenza dall’auto», spiega Mereu. La base di partenza è in un numero: in città ci sono 65 auto ogni 100 abitanti, un tasso di motorizzazione superiore a città come Milano (55), Berlino (29), Madrid (48), Parigi (25) e Londra (31). Le linee guida rispecchiano la visione “sostenibile” dell’amministrazione: il perno è lo sviluppo della metro. Da qui al 2025, con la linea 3 delle metropolitana, già in fase di realizzazione (da Matteotti a Repubblica), ma allungando lo sguardo al 2030 c’è il collegamento Diaz-Poetto.

Gli interventi

Tra gli obiettivi a medio termine del Pums ci sono, però, anche interventi sulla sicurezza: tra questi rientrano sicuramente i nuovi attraversamenti pedonali rialzati (certamente in viale Poetto), la possibilità di installare autovelox (di sicuro nell’Asse mediano ma non è escluso lo stesso viale Poetto), le “zone scolastiche” (strade accanto alle scuole Primarie, come quella già istituita in via Is Guadazzonis, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni), ma poi anche le nuove rotatorie (come quella che sarà realizzata tra via dei Giudicati, viale Ciusa e via Romagna o quella tra viale Marconi e via Sarpi).

La sfida

La sfida si chiama competitività, per questo motivo il piano non trascura la realizzazione di una rete intermodale (qui anche la creazione di nuovi 130 stalli per le bici nelle zone più frequentate della città), una nuova continuità pedonale tra il Corso, via Manno, via Garibaldi, con una riqualificazione di piazza Yenne, una migliore accessibilità al quartiere Castello, piste ciclabili, zone 30 e zone pedonali. Sullo sfondo, il waterfront di via Roma (sul quale è al lavoro l’archistar Stefano Boeri), che rivoluzionerà, in meglio, l’intera viabilità. Dibattito aperto: entro 30 giorni il Pums sarà sottoposto all’esame delle commissioni urbanistica e viabilità (in vista di integrazioni e miglioramenti), quindi arriverà in Consiglio comunale per la votazione definitiva.

