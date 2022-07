Mobilità elettrica, in arrivo 46 colonnine 

Il piano per la ricarica delle auto elettriche in città inizia a prendere forma. Diciotto colonnine sono già state installate - 5 quelle attive - a fronte delle 46 in totale che alla fine saranno a disposizione per i quartesi e gli automobilisti di passaggio. Un intervento voluto dalla Regione, in collaborazione con il Comune che ha messo a disposizione le aree per la ricarica, e Enel X Way che a proprie spese sta posizionando le colonnine in tutto il territorio. In attesa del sì del Consiglio comunale alla modifica della mappa iniziale, richiesta per esigenze tecniche.

La mappa

Al momento 18 colonnine sono già state installate, ciascuna con due punti di ricarica. In cima alla lista c’è via Sirio, nella località Kal’e Moru, seguita da via San Giovanni, via Cecoslovacchia, via Fermi, viale Colombo e via Danimarca, ciascuna con una postazione. Due postazioni in via San Benedetto, via Fiume, in via Zara, tre in via Eligio Porcu e in via Leonardo Da Vinci. Di cui 5 già attive da giorni: in via Porcu, via Leonardo Da Vinci e a due passi dal parco Parodi, in via San Giovanni. Altre dieci sono in arrivo per la ricarica veloce: nelle vie Malta, Danimarca, Colombo, Liri, Austria, San Benedetto, Is Pardinas, Livatino, Leonardo Da Vinci e via Asparago.

L’espansione

Un piano che a breve si allargherà ad altre diciotto zone della città. «Al momento sono state installate o sono in fase di installazione le colonnine previste nell'originario elenco approvato dal Consiglio nel 2020», spiega l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, che aggiunge: «Per via di alcune esigenze tecniche di Enel X, si è reso necessario prevedere ulteriori modifiche». Correzioni in corso dovute, nella maggior parte dei casi, a problemi di viabilità che con l’installazione delle colonnine si sarebbero potuti creare in determinate strade della città. «Con l’approvazione della nuova mappa da parte del Consiglio comunale, dopo l'autorizzazione dell’Ufficio Suape, potrà essere completata l’installazione», assicura l’assessora Manca, «proseguendo così nel percorso verso una Quartu più green. Dalle nuove ciclabili al car sharing, dal servizio noleggio monopattini ai nuovi bus Rampini con pantografo», ricorda l’esponente della Giunta Milia, «e ora le nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche, per una città più moderna al passo con i tempi».