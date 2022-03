Mobbing, ex primaria assolta 

Nessun maltrattamento in corsia. Niente mobbing al suo sottoposto, e nessun abuso d’ufficio. Per anni, a partire dal 2009, l’ex primaria del reparto di Neurologia del San Francesco di Nuoro, Anna Filomena Ticca, come direttore del servizio, ha operato in piena correttezza. Per questo ieri, il Tribunale di Nuoro, l’ha assolta con la formula più ampia «perché il fatto non sussiste» dalle accuse. A denunciarla un altro medico nuorese, il fisiatra Gavino Pittalis, che aveva lamentato un trattamento vessatorio sul lavoro nei suoi confronti. Ma per i giudici è emerso che lui, Pittalis, in realtà non era un diretto dipendente della Ticca. L’ex primaria quindi non poteva e né doveva impartirgli ordini, oppure concedere ferie, o garantire la presenza del suo nome nelle targhe e nella carta intestata del reparto. Semplicemente perché Pittalis, di quel reparto, non faceva parte.

La soddisfazione

Sono le 14 quando il collegio del Tribunale di Nuoro, presieduto da Luisa Rosetti (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala), si ritira in camera di consiglio. La Ticca, che in questi cinque anni di processo ha seguito tutte le udienze senza sottrarsi nemmeno al confronto durante il quale ha risposto da imputata alle domande dell’accusa, è presente. Al suo fianco il suo legale, l’avvocato Pietro Sanna, che ha sempre sostenuto la sua innocenza. C’è soprattutto la nipote dell’ex primaria. Assente invece la parte civile. Pittalis ieri non era in aula. A rappresentarlo c’era l’avvocato di Cagliari Diego Mastromarino. Dopo la richiesta di assoluzione formulata la scorsa udienza dalla Procura, rappresentata da Ilaria Bradamante, non ci sono repliche. Alle giudici bastano venti minuti di camera di consiglio per scrivere il verdetto: «Assolta perché il fatto non sussiste». Ora la tensione si scioglie. La Ticca guarda con gratitudine il suo legale, poi la nipote, che accenna un timido applauso.

La professionista

La Ticca, professionista irreprensibile, non ha mai perso la lucidità. Nemmeno quando, dopo quei 15 secondi di lettura del dispositivo arriva quel colpo di spugna. Uno tsunami che spazza via quell’ombra troppo fastidiosa per chi, come lei, ha dedicato la sua vita e carriera professionale agli altri, pazienti e colleghi di lavoro. Al cronista che chiede un commento risponde: «Grazie anche a voi per il vostro lavoro».