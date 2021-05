Mobbing, assolta la dirigente scolastica 

Esattamente due anni dopo il rinvio a giudizio, la dirigente scolastica Claudia Aroni chiude le proprie vicissitudini giudiziarie con un’assoluzione ampia pronunciata dai giudici della seconda sezione penale di Cagliari. È la parola fine al processo istruito tra il 2015 e il 2017, perché lo stesso pubblico ministero, al netto di modifiche che nel tempo hanno depotenziato il reato contestato (l’abuso d’ufficio), ha chiesto che il collegio si pronunciasse in quel modo. Dunque non ci sarà ricorso in Appello, e del resto la formula utilizzata dal Tribunale, perché il fatto non sussiste, è significativa. Soddisfatto l’avvocato difensore Franco Villa, convinto sin dall’inizio della «assoluta estraneità» della cliente alle accuse.

Le contestazioni

Aroni, 43 anni, era stata chiamata in causa per comportamenti commessi ai danni di una delle insegnanti in servizio nel secondo circolo didattico di Selargius (la docente si era anche costituita parte civile con l’avvocata Sandra Mura). Secondo la Procura di Cagliari l’imputata aveva censurato in modo «pretestuoso e non rispettoso del diritto di contraddittorio» l’insegnante Anna Paola Masala per il suo «temporaneo allontanamento dal servizio»; deciso di trasferire la vittima in modo «parziale» e «senza contraddittorio» a «pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico suddividendo il suo orario tra i plessi di Santu Nigola e Paluna»; fissato i colloqui coi genitori degli alunni «nei medesimi giorno e orario per entrambi i plessi»; ispezionato i quaderni degli alunni «con esclusivo riferimento alla materia insegnata da Masala», azione «in contrasto con la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica»; escluso Masala «dalle gite scolastiche»; interrotto le lezioni dell’insegnante «chiedendole colloqui immediati»; chiesto che «fosse accertata l’idoneità all’insegnamento» di Masala negandole «il diritto di accedere agli atti».

L’avvocato

Accuse cadute in dibattimento anche grazie alla difesa. Tra le altre: la visita medica collegiale disposta dalla dirigente per l’insegnante (che non si era presentata «per due volte» all’appuntamento) aveva dato come esito «l’inidoneità assoluta per 60 giorni», ha spiegato Villa; sulla gita scolastica è emerso che Masala «non aveva dato la propria disponibilità» e poi era salita sul pullman senza l’autorizzazione della preside (necessaria anche per motivi assicurativi); riguardo il controllo dei quaderni, «i genitori segnalavano la volontà di andare altrove» e la preside aveva verificato, «avendone diritto, i risultati della didattica». Insomma, «la documentazione ha attestato la regolarità della procedura disciplinare».

