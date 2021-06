Mix di vaccini, sardi senza timori: «Pochi dicono no» 

In Sardegna non sono poi tanti, gli under 60 che rifiutano il mix di vaccini. «Pochissimi ci dicono: forse è meglio proseguire con lo stesso – racconta Maurizio Marcias, responsabile della campagna vaccinale di Ats –. Nessun problema, invece, per la stragrande maggioranza». Siamo dunque ben al di sotto di quel 10% di italiani che, secondo il commissario Francesco Figliuolo, non si fida del passaggio al richiamo con farmaco mRna (Pfizer o Moderna) dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. «Un esempio, dei 600 richiami fatti venerdì negli hub della Fiera di Cagliari, la maggior parte erano Pfizer; gli altri AstraZeneca per le persone con più di 60 anni».

Le linee di indirizzo

Insomma, la «perentoria» raccomandazione con cui, appena una settimana fa, il Comitato tecnico scientifico rispondeva al ministro Roberto Speranza indicando l’urgenza della staffetta AstraZeneca-Pfizer (o Moderna) per chi ha meno di 60 anni, nell’Isola non si è tramutata nell’ennesimo caso sul vaccino di Oxford. E chissà cosa accadrà adesso, dopo l’ulteriore giravolta del Cts che venerdì scorso ha levato il blocco dando il via libera al richiamo con AstraZeneca nel caso in cui il cittadino rifiutasse il vaccino a tecnologia mRna. «Adesso attendiamo anche le linee di indirizzo dell’assessorato. In ogni caso – dice Maurizio Marcias – io credo che debbano essere le linee guida ministeriali e regionali, assieme alla valutazione del quadro clinico, a definire la scelta del vaccino, non il paziente».

La priorità resta

La circolare del ministero della Salute chiarisce che, ferma restando «l’indicazione prioritaria della seconda dose con un vaccino a mRna» per prevenire il rischio di trombosi, quando «le persone che hanno meno di 60 anni, dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca, rifiutano di fare la seconda dose con un vaccino a mRna, possono avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca, dopo aver firmato un consenso informato». Il che vale, è sottolineato nella circolare, anche quando il cittadino non cambi idea nonostante «documentata e accurata informazione» sul rischio di trombosi «fornita dal medico vaccinatore o dagli operatori del centro vaccinale».

La campagna vaccinale

Ieri sono arrivate in Sardegna altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer, dopo la consegna di 79.500 dosi martedì scorso, e 9.700 di Moderna lunedì. La prossima settimana, salvo rimodulazioni, sono attese ulteriori 77mila dosi di Pfizer, più 18mila di Moderna. Intanto procede la campagna vaccinale: 16.421 le dosi somministrate nell’Isola nell’ultima giornata. Di queste, 8.721 prime dosi e 7.700 richiami. A Cagliari, negli hub della Fiera, sono state 2.371, di cui 600 richiami. Complessivamente sono 1.157.321 le dosi somministrate dall’inizio della campagna su un totale di 1.390.107 consegnate, pari all’83,3%. La Sardegna, secondo il bollettino del governo, è ancora ultima in Italia. Quanto alle somministrazioni per fasce d’eta: il 76,02% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o dose unica (Johnson & Johnson), mentre restano indietro le altre fasce di età: 35,87% tra i 70 e 79 anni; 28,34% tra i 60 e i 69; 19,39% tra i 50 e i 59; 15,16% tra i 40 e 49. Ancora, 13,01% tra i 30 e i 39; 9,18% tra i 20 e i 29; 1,48% tra i 12 e i 19 anni.

Nella conferenza stampa convocata venerdì sera il premier Mario Draghi ha riferito il parere del Cts sulla «possibilità di scelta per gli italiani che devono fare il richiamo dopo aver ricevuto la prima dose di Astrazeneca» e, premettendo che «la vaccinazione eterologa funziona anche meglio per gli under 60», ha annunciato: «Io sono prenotato per martedì. La cosa peggiore che si può fare», ha aggiunto, «è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola», anche alla luce del proliferare delle varianti.